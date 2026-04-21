El BOE confirma el giro en el puente de mayo 2026: seis comunidades afectadas por un cambio inaudito

El próximo viernes 1 de mayo, aparte de ser el Día de la Madre, se celebra el Día del Trabajador, considerado festivo nacional. Es una fiesta nacional obligatoria e irremplazable; al caer en viernes en 2026, se genera automáticamente un puente de tres días.

Este festivo tiene una particularidad en la Comunidad de Madrid al ser el 2 de mayo festivo autonómico. Según el calendario laboral aprobado por el gobierno autonómico, aunque el festivo caiga sábado, no se traslada al lunes, por lo que no habrá un día extra de descanso laboral. En la práctica, esto significa que los madrileños tendrán el mismo puente de tres días que el resto de los españoles.

El Día Internacional del Trabajador celebra las reivindicaciones de 1886 en Chicago por la jornada de ocho horas. En España se suspendió en 1936 y, a partir de 1955, fue reconvertida a San José Obrero, hasta que en 1978 fue recuperada oficialmente.

Puente de mayo en Madrid

En este puente de mayo, el 2 de mayo cae en sábado. Al ser festivo autonómico en fin de semana, no se traslada automáticamente a nivel regional a un lunes. En él, se conmemora el levantamiento de la población madrileña contra la ocupación francesa liderada por Napoleón Bonaparte.

Los actos de homenaje que habrá serán una ofrenda floral a los héroes caídos en el cementerio de La Florida. También habrá un desfile militar en la Puerta del Sol con la colocación de una placa de agradecimiento. Además, habrá una ceremonia de entrega de las Medallas del Dos de Mayo en la sede de la presidencia de la comunidad. Las próximas fiestas

El próximo festivo de la Comunidad de Madrid será el 15 de mayo, coincidiendo con la celebración de San Isidro. Como este año también cae en domingo, la ciudad pasará el día no laborable al siguiente lunes 16 de mayo.