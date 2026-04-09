La isla más pequeña de España se harta: quiere independizarse y ésto es lo que podría pasar

La isla poblada más pequeña de España se quiere independizar de la Comunidad Valenciana. Los vecinos de la isla de Tabarca, de apenas sesenta habitantes, han acordado iniciar los trámites para solicitar que sea considerada como una entidad local menor y no depender del Ayuntamiento de Alicante.

El movimiento surgió tras una recogida de firmas entre los residentes, que dio como resultado un apoyo mayoritario: 33 vecinos respaldaron la propuesta, superando la mitad de los empadronados. Lo que pretenden es funcionar como una administración de ámbito territorial inferior al municipio, pero con independencia para gestionar sus intereses.

Se trata de una decisión histórica y que viene de lejos. La presidenta de la asociación vecinal Tabarca Isla Plana, Carmen Martí, asegura que «llevamos 11 años peleando y hemos dicho basta. Es nuestra ilusión».

Sus reivindicaciones se basan en una mayor atención en infraestructuras, dotaciones y servicios, cuestiones tan básicas como el alumbrado de las farolas o en temas esenciales, como contar con atención médica. Ahora cuentan con un enfermero durante el año y, hasta hace dos años, con un facultativo los dos meses de verano.

Historia de la isla más pequeña de España

La isla de Tabarca apenas mide 450 metros de ancho, 150 metros menos que la emblemática Explanada de España de la capital de la Costa Blanca. De largo, la isla no llega a los dos kilómetros. Administrativamente, es considerada partida rural de la ciudad de Alicante, de donde dista 22 kilómetros por mar.

Además, se trata de la primera reserva marina declarada en España, que sucedió en 1986 y cuenta con un Bien de Interés Cultural, la Torre de San José. Este caso se parece al de Pilar de la Horadada, una partida de la localidad de Orihuela, en la Vega Baja del Segura, que solicitó su segregación, argumentando la necesidad de mejorar infraestructuras y gestionar su propio potencial económico.