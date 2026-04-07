Este pueblo de España regala casa y trabajo: busca gente ya para vivir entre montañas

Soria es una de las provincias en España que más sufre de la despoblación y un pueblo como Arenillas (apenas 40 habitantes) no quiere morir. Para evitarlo, han hecho un llamamiento para buscar trabajadores de familias, incluso a las que se les dará una vivienda y un puesto de trabajo no cualificado. El presidente de la Asociación Cultural de Arenillas, Rodrigo Gismera, expresó su sentir sobre la propuesta: «Arenillas es comunidad, unión vecinal y un destino perfecto para empezar una vida tranquila».

Para ello, han rehabilitado siete viviendas en los últimos años, y ponen a disposición ahora una casa municipal completamente equipada y sin coste de alquiler para la familia seleccionada. El objetivo es que, si es una familia con hijos, pueda garantizar el futuro y la viabilidad del municipio.

El trabajo es de albañil para el mantenimiento y la rehabilitación de edificios municipales, con contrato fijo para cubrir las necesidades reales del patrimonio rural. Añaden que si la familia se hace cargo del bar o del centro social, podría haber un complemento al salario de albañil. De momento, confirman que han recibido 116 solicitudes de interesados en empezar de nuevo en la localidad, evidenciando la demanda de alternativas rurales frente a la vida en ciudades.

Descuentos para esta oferta de este pueblo de España

Si la familia tiene niños (sería deseable, no obligatorio), la ruta será gratuita. Los niños podrán ir al colegio comarcal de Berlanga de Duero, a 20 km, sin coste gracias a la Junta de Castilla y León. Además, enfatizan la conexión a internet, para quien pueda tener teletrabajo.

Si hay algún interesado, se puede contactar con el consistorio de Arenillas y enviar una solicitud detallada explicando la situación familiar, las motivaciones y la experiencia en el trabajo que ofrecen y la gestión de espacios sociales. El teléfono es el 975 185 117 y la dirección de correo es [email protected].