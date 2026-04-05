Juan Carlos I llega a Sevilla y dice que quiere volver a residir en España: «Lo haré en cuanto pueda»

El rey Juan Carlos I ya está de nuevo en España. De visita en Sevilla, donde esta tarde disfrutará en La Maestranza de la corrida de toros del Domingo de Resurrección que cuenta con un cartel de postín encabezado por Morante de la Puebla, Roca Rey y David de Miranda. Don Juan Carlos dice que quiere volver a residir en España: «Lo haré en cuanto pueda».

El padre del rey Felipe VI ha aterrizado en la capital hispalense este mediodía, a bordo del avión privado en el que suele viajar desde Abu Dabi. Lo ha hecho solo y nada más pisar suelo español y percatarse de la presencia de las cámaras, ha hecho gala de su cercanía saludando a los medios que captaban su llegada.

Esta visita a España estaba prevista para hace semanas, cuando pretendía asistir al arranque de la temporada de las regatas en Sanxenxo, una decisión que canceló debido a la evolución del conflicto bélico en Oriente Medio. Pero su presencia llega justo en el final de una Semana Santa de lo más activa para la familia del Rey.

Doña Sofía ha visitado Murcia junto a sus hijas, las infantas Elena y Cristina, donde han disfrutando de las procesiones del Cristo de los Mineros la noche del Jueves Santo y los Salzillos en la mañana del Viernes Santo.

Por su parte, los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía acudieron el Viernes Santo al madrileño barrio de Carabanchel a la procesión del Silencio, un momento inolvidable para los vecinos que se sorprendieron con la presencia de la Familia Real.

Apenas una hora después de aterrizar en nuestro país, don Juan Carlos ha salido del hotel en el que se aloja, sonriente, acompañado de sus nietos Felipe y Victoria Federica, y del novio de ésta, Jorge Navalpotro, para ir a almorzar. Se trata de l primer encuentro de Navalpotro con el abuelo de su novia.

Al abandonar el hotel, el rey emérito se ha encontrado con un grupo de ciudadanos que le han recibido entre aplausos y gritos de «¡Viva el rey!» y «¡Viva España!». Un gesto que él ha correspondido con una sonrisa.

Al subir a la furgoneta que les esperaba, don Juan Carlos ha adelantado cuándo volverá definitivamente a España: «En cuanto pueda». Su respuesta ha provocado la sonrisa de sus nietos, que se han subido al vehículo rápidos.