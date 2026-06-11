¿Cuándo se va el Papa León XIV de España?

España está viviendo una de sus semanas más importantes y emotivas de la última década con la visita del Papa León XIV al país. El Santo Padre lleva en nuestro país desde el pasado 6 de junio hasta el día 12, después de un recorrido que le ha llevado por Madrid y Barcelona y que acabará con varios actos en las Islas Canarias. Se trata del primer viaje de un Papa a España en 15 años, después de la llegada en 2011 de Benedicto XVI para una JMJ.

Hasta el momento, el Pontífice ha participado en diferentes actos en Madrid como una vigilia de oración con los jóvenes en la Plaza de Lima, una Santa Misa en la Plaza de Cibeles con procesión del Corpus Christi, un encuentro con el mundo de la cultura y el deporte o un encuentro con la comunidad diocesana en el Santiago Bernabéu.

En Barcelona, estuvo presente en la inauguración de la torre de Jesucristo y en la posterior misa en la Sagrada Familia. Al evento asistieron 8.000 personas (4.000 en el interior y 4.000 en el exterior), entre las que se encontraban los reyes Felipe VI y Letizia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. También visitó la prisión de Brians y una iglesia del barrio del Raval.

Papa León XIV. Imagen EuropaPress.

¿Hasta qué día está el Papa León XIV en Canarias?

El Papa León XIV visitará las Islas Canarias para tener un encuentro con migrantes y entidades de acogida en el muelle de Arguineguín. Posteriormente, habrá un encuentro con obispos y sacerdotes para luego una misa en el Estadio de Gran Canaria.

El viernes 12 será el último día de León XIV en territorio español. Habrá otro encuentro de migrantes en el centro de acogida de Las Raíces, otro de integración de migrantes en la Plaza del Cristo de La Laguna y, para acabar, una misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Será sobre las 15:00 cuando el Santo Padre regrese a Roma, poniendo fin a su viaje por España.