El insólito bar de Madrid que se ha hecho viral por sus bocadillos y tapas gigantes: jamás saldrás con hambre

Los bares de Madrid tienen costumbres raras, que en el resto de España no entienden. Pero hay un local de la capital con una tradición que gusta a todo el mundo: con cada bebida sirven una tapa o bocadillo gigante.

Por supuesto, hablamos del Bar Padrao, un pequeño local del cendro de Madrid, que lleva años siendo viral en TikTok gracias a sus bocadillos XXL. Lo increíble es que los sirven como tapa con la bebida.

Situado entre la plaza de España y el barrio de Noviciado, se ha hecho famoso por sus bocadillos gigantes aleatorios. Los sirven como cortesía, no puedes elegir de qué son y es imposible salir de ahí con hambre.

El bar de Madrid que te sirve un bocadillo gigante con cada caña

La clave del éxito del Bar Padrao está en su propuesta: todo el mundo sale con el estómago lleno y habiendo probado una tapa o bocadillo gigante.

Con cada cerveza o con el refresco, el cliente recibe un bocadillo de tamaño considerable como tapa. No se trata de una miniatura simbólica, sino de auténticos bocatas que, en muchos casos, equivalen a una comida completa.

Basta con ver los vídeos para entender el tamaño. Hablamos de barras de pan llenas de comida. El contenido va cambiando y, al ser una cortesía con la bebida, no puedes elegir ni exigir.

La cuenta de TikTok @detapaspormadrid lo explicaba de la siguiente forma: «Van cambiando las tapas, pero el bocadillo es cortesía de la casa; no lo puedes pedir, para eso ya tienes la carta».

Pero, lejos de ahuyentar a la clientela, esa aleatoriedad ha despertado el interés de más madrileños. El plan es insuperable: ir a por una caña y acabar con un bocadillo XXL.

Dónde encontrar el bar de Madrid con tapas XXL

Además de los famosos bocadillos, el Bar Padrao también tiene tapas que se asemejan más a raciones completas. En algunas consumiciones aparecen platos de paella, alitas de pollo o mejillones que ocupan buena parte de la mesa.

El bar se encuentra en la Travesía de la Parada, 4, en pleno centro de Madrid, y abre de lunes a sábado en horario de 13:00 a 17:30 y de 19:30 a 00:00. Sólo cierra los domingos. permaneciendo cerrado los domingos.

Para quienes quieran asegurarse mesa o consultar cualquier detalle, el teléfono de contacto es el 679 72 72 14.

Qué dicen los madrileños sobre el bar con las tapas y los bocadillos más grandes de la capital

Asociamos el centro de Madrid al turismo, por lo que algunos creen que es imposible encontrar buenos bares allí. No obstante, cerca de la Plaza Mayor se puede disfrutar de un bocadillo de calamares y Padrao es la prueba de que quedan establecimientos de los de toda la vida.

Un ejemplo de ello son las reseñas de sus clientes. «Nunca defrauda y prueba de ello es que siempre hay cola para entrar sea cual sea la hora a la que vayas», comentaba uno.

Pero la esencia son los bocadillos y las tapas gigantes a cambio de la bebida: «Siguen ofreciendo sus generosas tapas de forma gratuita con cada consumición. Hoy nos pusieron medio pollo asado con patatas».