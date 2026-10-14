El calendario laboral de 2027 lo confirma: en toda España será festivo este día menos en Cataluña y Valencia

El calendario laboral de 2027 produce incertidumbre entre la población. Una de las fechas más llamativas de este calendario es el Jueves Santo, que se celebrará el 25 de marzo de 2027. Este día es festivo tradicionalmente en gran parte de España. Aunque no todas la comunidades autónomas siguen el mismo calendario.

Por ejemplo, en Cataluña y la Comunidad Valenciana suelen mantener el Jueves Santo como jornada laborable y otras regiones lo incluyen entre sus días festivos.

La fecha clave: 25 de marzo de 2027

La Semana Santa de 2027 será diferente porque llegará antes que otros años. El Domingo de Ramos caerá el 21 de marzo, mientras que el Viernes Santo se celebrará el 26 de marzo y el Domingo de Resurrección el día 28 de marzo. Esto garantizará que numerosos trabajadores puedan disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso.

Desde el jueves 25 hasta el domingo 28 de marzo, sólo si su jornada habitual es de lunes a viernes. En el caso de Cataluña y la Comunidad Valenciana apostarán por la celebración del Lunes de Pascua el lunes 29 de marzo.

¿Qué festivos habrá en España en 2027?

El calendario laboral incluye otras fechas clave como Año Nuevo, el 1 de enero, el Día del Trabajo, el 1 de mayo, y la Navidad el 25 de diciembre. Aunque, el calendario laboral definitivo para el año que viene se hará oficial tras publicarse por cada comunidad autónoma, las cuáles podrán introducir algunos festivos o sustituir los festivos establecidos, siguiendo la normativa.

Por lo tanto, la Semana Santa de 2027 ofrecerá la oportunidad de disfrutar de varios días de descanso. Sin embargo, aquellas personas que quieran asegurarse de los días concretos deberán informarse en los boletines oficiales.