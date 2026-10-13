Es oficial: la Comunidad de Madrid recupera en 2027 un festivo que llevaba cuatro años sin celebrarse

Numerosas personas desconocen el número de días festivos establecidos para el próximo año 2027 en la Comunidad de Madrid. El Consejo de Gobierno regional ha puesto en marcha un decreto que establece los días festivos de 2027 en la Comunidad de Madrid. Esto englobará un total de 12 festividades comunes para toda la región, a las que se sumarán otras dos determinadas por cada municipio, conforme a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores.

¿Cuáles son los festivos en Madrid para 2027?

El calendario laboral de Madrid para 2027 establece las siguientes fechas festivas:

1 de enero (viernes): Año Nuevo.

6 de enero (miércoles): Día de Reyes.

19 de marzo (viernes): San José.

25 de marzo (jueves): Jueves Santo.

26 de marzo (viernes): Viernes Santo.

1 de mayo (sábado): Día del Trabajador.

16 de agosto (lunes): Asunción de la Virgen.

12 de octubre (martes): Fiesta Nacional de España.

1 de noviembre (lunes): Día de Todos los Santos.

6 de diciembre (lunes): Día de la Constitución Española.

8 de diciembre (miércoles): Día de la Inmaculada Concepción.

25 de diciembre (sábado): Natividad del Señor.

Algo llamativo de estos días festivos es que el 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, cae en domingo y no se establece dentro de los festivos laborales establecidos. En su lugar, se incluye el 19 de marzo, festividad de San José. Este día lleva sin celebrarse como festivo desde hace tres de los últimos cinco años.

Los puentes en Madrid para el año 2027

El calendario del año que viene deja numerosos puentes en varios fines de semana. Lo anterior provoca que las personas puedan juntar tres días. Entre ellos destacan Año Nuevo, San José, el traslado de la Asunción y Todos los Santos.

A esto se suma una Semana Santa que ofrecerá cuatro días consecutivos de descanso, desde el jueves 25 hasta el domingo 28 de marzo, para aquellas personas que no trabajen durante el fin de semana. Además, en diciembre también se podrán reunir varios días para organizar un puente aprovechando el lunes 6 y el miércoles 8.

La labor de los Ayuntamientos

La labor de los ayuntamientos también entra en escena, ya que cada municipio añadirá dos festividades propias. En Madrid capital será San Isidro, el 15 de mayo, y la Virgen de la Almudena, el 9 de noviembre. Por lo tanto, los trabajadores podrán consultar el calendario laboral de Madrid en 2027 y planificar sus días de descanso según las festividades correspondientes de cada municipio y de la propia región.