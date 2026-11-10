Paul McCartney (84 años), multimillonario y tercer músico más rico del mundo: su patrimonio de 1.200 millones y sus propiedades

Cuando Paul McCartney comenzó a escribir canciones en Liverpool, difícilmente podía imaginar que acabaría acumulando una de las mayores fortunas de la historia de la música. Más de seis décadas después, el exintegrante de The Beatles puede presumir de un patrimonio estimado en 1.400 millones de euros , según el último análisis de Forbes. Una cifra que lo sitúa en el tercer puesto entre los músicos más ricos del planeta .

El ranking tiene dos nombres por delante: Jay-Z, con 2.800 millones de euros, y Taylor Swift, con 2.000 millones . Pero ¿de dónde sale semejante fortuna? La respuesta está en una combinación de talento, visión empresarial, derechos de autor, inversiones inmobiliarias y décadas de giras internacionales.

MPL Communications, el negocio que cambió su vida

Una de las grandes claves de su riqueza se encuentra en MPL Communications , la editorial musical que fundó en 1969. McCartney comprendió que no bastaba con escribir grandes canciones: también necesitaba controlar los derechos y los beneficios que generaban. Con los años, fue construyendo una impresionante biblioteca musical que incluye composiciones de otros artistas, como Buddy Holly, partituras de musicales de Broadway y canciones tradicionales de Navidad.

Según las estimaciones de Forbes, MPL tiene un valor de al menos 250 millones de euros y representa uno de los pilares económicos del artista. Su negocio permite que siga ingresando dinero cada vez que se utilizan las canciones de su catálogo.

The Beatles siguen llenando sus cuentas bancarias

La banda que cambió la historia de la música continúa siendo una máquina de generar ingresos. Apple Corps, la compañía vinculada a The Beatles, factura aproximadamente 50 millones de euros anuales gracias a las reproducciones en plataformas digitales, la venta de vinilos y el merchandising.

Como uno de sus cuatro integrantes, McCartney recibe el 25% de los beneficios . A esto se añade otro ingreso especialmente importante: los derechos de composición de las canciones del grupo, que le proporcionan alrededor de 10 millones de euros al año y tienen un valor estimado de al menos 200 millones.

Un patrimonio inmobiliario repartido entre Reino Unido y Estados Unidos

La cartera de propiedades de McCartney también da buena cuenta de su extraordinaria riqueza. El músico conserva su histórica residencia londinense de St. John’s Wood , que compró en 1965 por unas 40.000 libras y que se encuentra cerca de los estudios Abbey Road.

Entre sus refugios rurales destaca High Park Farm , una extensa granja en la península escocesa de Kintyre, y Blossom Wood Farm , una finca de unos 160 acres en Sussex, donde disfruta de la tranquilidad del campo. Su patrimonio estadounidense incluye además un rancho de 151 acres en Arizona y una residencia de verano en los exclusivos Hamptons , en Long Island.

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También ha protagonizado operaciones inmobiliarias de gran envergadura. En 2015 adquirió un espectacular ático de dos plantas en Manhattan por 15,5 millones de euros . Sin embargo, terminó vendiéndolo en 2022 por 8,5 millones, después de dejar sin completar el proyecto de reforma.

Picasso, Magritte y millones sobre los escenarios

Las propiedades no son sus únicos bienes de lujo. El exBeatle cuenta con una colección de arte que incluye obras de Picasso y Magritte , otro de los activos que forman parte de su patrimonio. Además, sus multitudinarias giras internacionales le han proporcionado cientos de millones de dólares a lo largo de su carrera. Un negocio que se suma a los ingresos recurrentes de sus composiciones y sus inversiones musicales.