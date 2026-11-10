Los mecánicos lo aclaran: cambiar la correa de distribución a los 60.000 o a los 160.000 kilómetros depende de este detalle

La correa de distribución es una pieza dentada de goma reforzada que se encarga coordinar el movimiento del cigüeñal y el árbol de levas. Explicado de una forma sencilla, garantiza que las válvulas encargadas de permitir la entrada de combustible y la salida de los gases quemados se abran y cierren en el instante preciso, acompasadas con el movimiento de los pistones. Sin esta coordinación, el motor no podría funcionar correctamente. Si la correa se rompe y se pierde la sincronización, los pistones pueden golpear las válvulas y provocar daños muy graves en el motor.

Los fabricantes establecen unos plazos de sustitución que dependen del modelo y del tipo de motor, aunque habitualmente oscilan entre los 60.000 y los 100.000 kilómetros, o entre cinco y siete años, lo que ocurra antes. Éste último detalle suele pasar desapercibido: un vehículo que apenas circula puede no haber llegado al kilometraje recomendado, pero llevar ocho o diez años con la misma correa. Con el tiempo, la goma pierde sus propiedades y se deteriora, incluso si el vehículo apenas ha recorrido unos pocos kilómetros.

¿Cuándo hay que cambiar la correa de distribución?

Los intervalos de sustitución pueden oscilar entre los 60.000 y los 160.000 kilómetros, dependiendo del motor y de las características de cada vehículo. La diferencia es considerable, pero tiene su explicación: no todas las correas están fabricadas con los mismos materiales ni trabajan bajo las mismas condiciones. Algunos diseños soportan mayores esfuerzos y otros son más sensibles al desgaste provocado por el uso y el paso del tiempo. Por eso, cada fabricante establece un plazo específico para cada mecánica, y esa es la recomendación que se debe tener en cuenta.

Los mecánicos ofrecen tres recomendaciones clave. La primera es no apurar el intervalo de sustitución. En los motores con correa bañada en aceite, como algunos PureTech del grupo Stellantis, hay que seguir estrictamente las indicaciones específicas de mantenimiento. En otros motores, los intervalos se pueden situar entre los 80.000 y los 100.000 kilómetros.

La segunda advertencia tiene que ver con los ruidos. Si al arrancar aparecen chirridos, golpeteos o traqueteos, conviene acudir a un taller para revisar el sistema. El origen puede estar en componentes relacionados con la distribución, como los tensores o los rodillos, cuyo desgaste puede comprometer el funcionamiento de todo el conjunto. No hay que esperar a que el ruido desaparezca por sí solo.

Finalmente, no es buena idea fiarse únicamente del aspecto de la correa. Aunque parezca estar en buen estado, puede presentar un deterioro interno que no se aprecia a simple vista. La goma pierde propiedades con los años y las posibles grietas o daños no siempre son evidentes.

Tipos

La mayoría de los motores que utilizan correa de distribución incorporan modelos dentados, fabricados con goma reforzada con fibras resistentes, como fibra de vidrio o materiales sintéticos. Sus dientes encajan en las poleas del cigüeñal y del árbol de levas para mantener sincronizado el movimiento del motor. Existen distintas variantes según los materiales, el diseño y las exigencias de cada mecánica.

También conviene distinguir las correas de distribución de las cadenas, que están fabricadas en metal y cumplen la misma función. Estas últimas suelen tener una mayor durabilidad, aunque tampoco son eternas y pueden sufrir desgaste. Las correas en V, por su parte, se emplean principalmente para accionar otros elementos auxiliares del motor, no para la distribución.

Averías

Si la correa de distribución se desgasta y no se sustituye a tiempo, puede llegar a romperse y provocar la pérdida de sincronización entre los pistones y las válvulas. En el mejor de los casos, el motor se detendrá y no volverá a arrancar hasta que se cambie la correa. Esto es lo que suele ocurrir en los motores de «no interferencia», en los que los pistones y las válvulas no ocupan el mismo espacio al mismo tiempo. Sin embargo, muchos motores modernos son de «interferencia», por lo que el riesgo de daños internos es considerablemente mayor.

Si la correa se parte mientras el motor está funcionando, los pistones y las válvulas pueden chocar en cuestión de segundos. Los pistones continúan moviéndose por la inercia del motor, mientras que las válvulas dejan de abrirse y cerrarse en el momento adecuado. El impacto puede doblar las válvulas, dañar los pistones y afectar a la culata, además de provocar desperfectos en otros componentes internos.

En estos casos, la avería puede afectar a varios cilindros, en cuyo caso la reparación puede ascender a entre 2.000 y 6.000 euros, dependiendo del alcance de los daños y del modelo de vehículo. Dependiendo de la gravedad de los daños y del tipo de motor, puede ser necesario sustituir parte del conjunto mecánico o incluso sustituir el motor completo. Por eso, retrasar el cambio de la correa para ahorrar dinero puede acabar convirtiéndose en una de las averías más caras que puede sufrir un vehículo.