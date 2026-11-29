El combustible contiene pequeñas partículas e impurezas que, con el tiempo, se depositan en el fondo del depósito. Cuando hay suficiente gasolina, estos residuos permanecen allí sin llegar al circuito del motor, pero si el nivel es demasiado bajo, la bomba puede aspirarlos y arrastrarlos hacia el filtro de combustible o los inyectores. Además, cuando queda muy poco carburante, la bomba tiene que hacer un mayor esfuerzo para extraer las últimas gotas de combustible. Como consecuencia, aumenta el riesgo de sobrecalentamiento, y su reparación puede superar los 600 euros.

La duración de la reserva de un coche depende de varios factores. Entre ellos destacan el estilo de conducción, el tipo de terreno, el modelo y el peso del vehículo, así como la potencia del motor. También influyen las condiciones del tráfico, las retenciones, el viento en contra y la carga que transporta el coche. Por último, los motores diésel suelen ofrecer una mayor autonomía que los de gasolina con la misma cantidad de carburante.

Consecuencias de apurar la reserva del coche

Raúl Gallardo, asesor técnico del RACE, señala varios motivos importantes por los que conviene no esperar a que el depósito entre en reserva para repostar. Apurar demasiado el combustible puede provocar daños en distintos componentes mecánicos del vehículo:

Los inyectores : estas piezas se encargan de suministrar el combustible al motor en el momento preciso. Si los muelles que permiten su funcionamiento milimétrico se desajustan, la mezcla dentro de los cilindros puede quedar desequilibrada y dar lugar a problemas mecánicos de mayor gravedad. Aquí puedes consultar los distintos fallos que pueden presentar los inyectores.

: estas piezas se encargan de suministrar el combustible al motor en el momento preciso. Si los muelles que permiten su funcionamiento milimétrico se desajustan, la mezcla dentro de los cilindros puede quedar desequilibrada y dar lugar a problemas mecánicos de mayor gravedad. Aquí puedes consultar los distintos fallos que pueden presentar los inyectores. El aforador : es un mecanismo similar a una boya que mide cuánto combustible queda en el depósito. Cuando se circula habitualmente con el nivel muy bajo, puede ocurrir que se quede pegado al fondo y deje de indicar correctamente la cantidad de gasolina disponible incluso después de volver a llenar el depósito.

: es un mecanismo similar a una boya que mide cuánto combustible queda en el depósito. Cuando se circula habitualmente con el nivel muy bajo, puede ocurrir que se quede pegado al fondo y deje de indicar correctamente la cantidad de gasolina disponible incluso después de volver a llenar el depósito. La bomba de combustible: aunque es una avería menos frecuente, este componente necesita combustible para funcionar correctamente y mantener refrigerado su circuito. Si el nivel es demasiado bajo, puede sobrecalentarse y deteriorarse por el esfuerzo adicional. Además, al apurar el depósito, los sedimentos acumulados pueden obstruir el filtro de combustible y dificultar el paso de la gasolina restante.

La autonomía de la reserva varía en función del modelo del vehículo, el estilo de conducción y la eficiencia del motor. Por lo general, la mayoría de los coches permiten recorrer entre 50 y 80 kilómetros desde que se enciende el testigo de combustible. Sin embargo, esto no significa que sea recomendable hacerlo.

Cuando empieza a agotarse la gasolina, el vehículo puede mostrar diferentes signos de alerta, como pérdida de potencia, tirones e incluso una parada completa del motor. Además, la dirección asistida podría dejar de funcionar correctamente, dificultando el control del volante y las maniobras. La frenada también puede verse comprometida si el motor se apaga, ya que el sistema puede perder asistencia y exigir un mayor esfuerzo para detener el coche, aumentando el riesgo de accidente.

Bomba de combustible

La bomba de combustible es el componente encargado de llevar el carburante desde el depósito hasta el sistema de inyección y necesita recibir un suministro constante para funcionar correctamente. Cuando el nivel de gasolina o diésel es demasiado bajo, puede empezar a aspirar aire, lo que obliga a la bomba a trabajar con mayor intensidad y acelera su desgaste. Con el paso del tiempo, esta situación puede provocar una avería importante cuya reparación puede resultar bastante costosa.

Por otro lado, la bomba incorpora un filtro que se ocupa de retener las partículas e impurezas presentes en el combustible. Estos residuos tienden a acumularse en el fondo del depósito y, cuando queda poco carburante, aumenta la posibilidad de que sean aspirados y terminen obstruyendo el elemento filtrante. Esto puede dificultar el suministro de combustible y favorecer la aparición de otros problemas mecánicos.

Este problema puede resultar todavía más delicado en los vehículos diésel, ya que este tipo de combustible tiene una mayor densidad y sus motores son especialmente sensibles a la presencia de agua. Ésta se puede acumular en el interior del depósito debido a la condensación y provocar problemas en el sistema de alimentación si llega a otros componentes. Por este motivo, una de las recomendaciones principales es mantener el nivel de combustible por encima del 20 % de la capacidad total del depósito.

Finalmente, la DGT alerta de que «el gasto de combustible también se reduce de forma muy marcada con la tendencia a conducir en la marcha más larga posible, incluso en ciudad respetando los límites. Y es que los motores actuales permiten y responden bien aunque circulemos en marchas largas a muy bajas revoluciones con el motor muy desahogado y consumiendo lo mínimo. En este sentido es muy recomendable no apurar las marchas cortas a no ser que arranquemos en una cuesta muy pronunciada».