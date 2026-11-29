Smart ha presentado en España el nuevo #2, un coche 100% eléctrico de menos de tres metros de largo con el que la marca reafirma la idea de una solución de movilidad moderna, especialmente para entornos urbanos. Un modelo que combina las dimensiones compactas propias del fabricante automovilístico con tecnología de vehículos eléctricos de vanguardia.

OKDIARIO ha entrevistado a Alberto Olivera, CEO de Smart España, para conocer a qué retos se enfrenta la compañía con el nuevo lanzamiento del Smart #2 en el mercado español, en plena irrupción de los fabricantes chinos, aumento de los precios, incremento de las tensiones geopolíticas y alza de las exigencias en materia de CO2 por parte de Bruselas.

PREGUNTA.- ¿Qué expectativas tenéis puestas en el #2 para el mercado español?

RESPUESTA.- Estamos viendo la reacción de todo el público desde que se presentó en el Salón del Automóvil de París el pasado 12 de octubre. Ahora tenemos la oportunidad de presentarlo por primera vez en España, en Madrid y Barcelona, y lo que estamos viendo es realmente muchísima gente que viene a conocerlo y que está confirmando los pedidos. Estamos ya en una fase de pedidos y muy contentos por la reacción del público, con muchas ganas de empezar a entregar los coches a partir de julio del año que viene.

P.- ¿A qué tipo de cliente va dirigido este Smart #2?

R.- Te podría decir que al mismo público al que va dirigido el Smart Fortwo. Es un coche puramente urbanita, pero con el doble de autonomía que el Smart Fortwo, ya que cuenta con 290 kilómetros.

Es un coche urbano, por supuesto, pero que ya te permite salir de la ciudad y te da libertad, no solamente por esa autonomía, sino también porque, a diferencia del Smart Fortwo, incorpora carga rápida y te permite cargar del 30% al 80% en 15 minutos.

P.- En España estamos viendo una irrupción de nuevas marcas y modelos, sobre todo procedentes de China. ¿Cómo puede competir Smart frente a ellos con este modelo?

R.- Realmente, por debajo de tres metros no hay ningún coche en el mercado. Estamos hablando de un M1, un turismo que cumple todas las condiciones que puede cumplir un Mercedes Clase S. Somos los únicos que estamos ahí, con un coche M1 por debajo de tres metros.

P.- Hay una guerra de precios y cada vez los coches son más caros. ¿Cómo valoráis poder ofrecer una opción por menos de 20.000 euros?

R.- Siempre hemos querido apostar por democratizar la movilidad eléctrica. Siempre se habla de que los coches eléctricos son para los ricos. Yo siempre digo que los coches eléctricos son para la gente que tiene una calculadora. En el caso del Smart #2, hemos conseguido sacar una línea de acceso de menos de 20.000 euros. Ese es el compromiso de Smart con la transición eléctrica: dar accesibilidad a todo el mundo para que pueda comprar un coche por debajo de 20.000 euros.

Estos son precios sin ayudas y sin descuentos. Obviamente, estamos en un cambio de Gobierno y sabemos que el coche se entregará en 2027, con lo cual estará sujeto a las ayudas que haya el año que viene.

P.- Precisamente, ante ese cambio de Gobierno, ¿qué le pide Smart al nuevo Ejecutivo?

R: Le pedimos lo que le hemos pedido a todos los gobiernos desde la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), que es nuestro representante a nivel de patronal. España, como segundo productor de vehículos de Europa, tiene que seguir apostando por esa transición que estamos llevando a cabo todos los fabricantes hacia la electrificación.

P.- Smart tiene ahora una gama amplia, con modelos de distintos segmentos. ¿Cómo se va a posicionar este coche? ¿Será el más vendido?

R.- Hay un efecto piramidal. Obviamente, es un coche por debajo de 20.000 euros, o por debajo de 30.000 euros con toda la gama, con lo cual accedes a un público mucho mayor que con otros modelos que tienen un precio más alto. Obviamente, va a ser el más vendido y nos va a ayudar también a vender el resto, porque ese movimiento que va a generar el Smart #2, al final, es el pequeñito de la familia, pero es el más fuerte de todos y el que va a empujar al resto de modelos.

P.- ¿Qué efecto esperáis que tenga sobre las ventas de Smart? ¿Vais a duplicar las cifras o qué previsiones manejáis para 2027?

R.- Todavía llevamos unas pocas semanas desde el lanzamiento del modelo, pero esperamos más que duplicar las ventas registradas en 2026.