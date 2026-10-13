Smart recupera la fórmula de su éxito: un biplaza diminuto y 100% eléctrico para la ciudad

Treinta años después de que se revelara en París el concepto original del biplaza smart, el smart #2, totalmente eléctrico, reafirma la idea de una solución de movilidad moderna, especialmente para entornos urbanos. Un modelo que combina las dimensiones compactas propias de la marca con tecnología de vehículos eléctricos de vanguardia.

La presentación del smart #2 marca el inicio de una nueva era para el emblemático biplaza, rediseñado para satisfacer las exigentes necesidades de movilidad de las ciudades actuales, tanto en Europa como en el resto del mundo. Con una longitud de 2,746 m, el nuevo biplaza de smart conserva la característica configuración de ruedas ubicadas en los extremos de la carrocería y que ha definido al modelo desde su primera generación, maximizando así el espacio interior dentro de unas dimensiones ultracompactas.

El interior, espacioso y práctico y con soluciones ingeniosas para la movilidad diaria; la carrocería bicolor y el emblemático portón trasero dividido son mucho más que simples detalles de estilo. Estas características, que permitieron que el smart fortwo original fuera reconocible al instante, ahora se han trasladado al smart #2 en sus versiones más actuales.

«El smart #2 es mucho más que una nueva incorporación a nuestra gama. Representa el regreso de un auténtico icono de la automoción, reinventado para las ciudades de hoy. Se basa en todo aquello que hizo único al smart fortwo, al tiempo que traslada su concepto original a una nueva era. La tecnología ha avanzado, las ciudades han cambiado y la necesidad de una movilidad urbana inteligente es más relevante que nunca. No cabe duda: es el momento perfecto para el siguiente capítulo del biplaza de smart», ha explicado Wolfgang Ufer, CEO smart en Europa.

smart #2, el nuevo eléctrico biplaza

El núcleo del smart #2 es la plataforma Electric Compact Architecture (ECA) de nuevo desarrollo, diseñada específicamente para este nuevo biplaza de smart. La propulsión corre a cargo de un motor eléctrico de 60 kW situado en la parte trasera, que transmite 130 Nm de par a las ruedas posteriores. El uso de neumáticos más anchos en el eje trasero que en el delantero mejora aún más la estabilidad y el comportamiento dinámico. La batería es una unidad LFP de 35,8 kWh que ofrece una autonomía combinada de hasta 290 km en ciclo WLTP, y admite carga rápida de corriente continua a 65 kW, permitiendo pasar del 10% al 80% de carga en 20 minutos.

El smart #2 también ofrece carga de corriente alterna (CA) de hasta 11 kW, manteniéndose listo para el día a día en la ciudad sin renunciar a nada. La funcionalidad vehicle to load (V2L), amplía aún más su versatilidad más allá de la conducción. La suspensión trasera multibrazo de cinco puntos del nuevo smart #2, novedad en su categoría, favorece una conducción segura y estable, tanto en entornos urbanos como en carretera. Esta avanzada arquitectura de suspensión, combinada con el bajo centro de gravedad que proporciona la batería, permite una geometría de dirección directa que ofrece un comportamiento más deportivo y un mayor confort.

La estructura de la carrocería del smart #2 se define por la Tridion Cell Evo, la siguiente generación de la célula de seguridad que ha caracterizado a smart desde su primer modelo. Esta envuelve el habitáculo con una estructura robusta sin incrementar las dimensiones compactas del vehículo. Más allá de la seguridad estructural, el smart #2 viene equipado de serie con sistemas de asistencia al conductor, entre ellos el smart Pilot Assist y el Control de Crucero Adaptativo (ACC) con funciones Stop & Go y Highway Assist.

Para los mercados europeos, el smart #2 se lanzará con tres niveles de equipamiento: Pure, Pure+ y Premium. Además de una edición limitada denominada Couture Edition. El interior de todas las versiones combina una configuración de asientos tipo banco corrido, un puesto de conducción con diseño en forma de S, modos de asistencia intuitivos y un habitáculo abierto y de diseño claro. Una pantalla central de 10,1 pulgadas, complementada por una pantalla de 8,8 pulgadas para el conductor, ofrece conectividad 4G, WIFI y Bluetooth; un paquete de conectividad mantiene al smart #2 permanentemente vinculado a los servicios de vehículo conectado. El salpicadero permite acoplar pequeños accesorios para un acceso rápido durante la conducción.

smart #2 Pure constituye la versión de acceso dentro de la gama, al combinar características esenciales con un completo equipamiento para la movilidad urbana. La función V2L permite al smart #2 alimentar dispositivos eléctricos externos compatibles. Entre los sistemas de asistencia a la conducción se incluyen el smart Pilot Assist y el Control de Crucero Adaptativo (ACC) con funciones Stop & Go y Highway Assist. Los faros y pilotos traseros LED, con activación automática de luces de carretera, completan un conjunto diseñado tanto para la conducción urbana como en autopista.

smart #2 Pure+ toma como base el smart #2 Pure e incorpora carga de CA a 11 kW y asiento del conductor con calefacción. Al igual que en el smart #2 Pure, la línea Pure+ incluye de serie sistemas avanzados de asistencia al conductor como detección de ángulo muerto, mitigación de colisiones traseras y alerta de tráfico cruzado trasero.

smart #2 Premium incorpora adicionalmente características como techo de cristal, asientos calefactables (conductor y acompañante) de cuero sintético y un sistema de sonido Sennheiser de 7 altavoces. Las combinaciones de colores ofrecen más opciones de configuración —incluidos acabados de carrocería bitono—, complementadas con interiores a juego.

smart #2 Couture Edition está limitada a 999 unidades en Europa. Presenta una pintura exterior en color Atelier White Matte con el techo en Platinum Gold, complementada por llantas Lyra de 16 pulgadas con detalles dorados. Incluye de serie el equipamiento Premium completo —que abarca techo acristalado, iluminación ambiental, asientos y volante calefactados, sistema de sonido Sennheiser, carga inalámbrica y navegación—, todo ello combinado con una placa interior numerada y una estética y carácter propios.