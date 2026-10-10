El Salón del Automóvil de París cumple 128 años en un momento en el que la industria automovilística atraviesa una transformación sin precedentes. Poco queda de la automoción de hace más de un siglo, ya que la electrificación, la llegada de nuevos competidores a los distintos mercados y la presión de la regulación europea han cambiado la forma de entender el sector.

Del 12 al 18 de octubre, París se convertirá en la capital del automóvil con más de 100 expositores y 60 fabricantes, repartidos en 70.000 metros cuadrados de exposición interior y otros 15.000 al aire libre. A ello se suma un programa con más de 60 primicias mundiales que combina nuevos modelos, reinterpretaciones de nombres históricos y conceptos que anticipan la evolución del automóvil.

La cita llega en plena ofensiva de los fabricantes chinos, que duplicarán su presencia en el Paris Expo Porte de Versailles, donde marcas como BYD, Denza, Geely, Changan, Chery, XPENG o Leapmotor compartirán protagonismo con los grandes fabricantes europeos, a las que se unirán nuevos participantes como las chinas Aito y Avatr.

Stellantis conquista el Salón de París

No obstante, las novedades más esperadas son las de las marcas made in Europe. Este es el caso de Citroën, que presentará dos concept cars en primicia mundial. Uno recupera la filosofía del 2CV para trasladar al presente su idea de movilidad sencilla y accesible; el segundo será otra de las sorpresas del stand. La marca también mostrará el C3 Aircross Marine Nationale, vinculado al 400.º aniversario de la Marina francesa, y el C5 Aircross Émeraude, una interpretación de su SUV familiar centrada en el confort y los viajes.

No será la única marca del Grupo Stellantis con novedades. Opel presentará en primicia mundial el STX Concept, siglas de Sports Tourer eXperimental, una propuesta que anticipa su visión del familiar eléctrico del futuro y la próxima evolución de su lenguaje de diseño. Compartirá protagonismo con el GSE 27FE, el monoplaza para la nueva era GEN4 del Campeonato Mundial de Fórmula E, que se mostrará con su diseño de competición definitivo.

Además, Alfa Romeo desvelará el Cuorerosso, un concept car concebido como una declaración de su visión del automóvil. La deportividad, la identidad italiana y el rojo serán los ejes de una propuesta que reivindica la conducción como una experiencia emocional y que tendrá su estreno en París.

Por su parte, Fiat presentará el Multiplay, un concept car que recupera el espíritu práctico y versátil de los históricos Multipla. Su principal particularidad es un mecanismo que permite pasar de una configuración con la comodidad y flexibilidad de un SUV a otra con el espacio de carga abierto de un pick-up.

Smart, Renault y Cupra

El Smart #2 será una de las presentaciones más esperadas de París. La nueva propuesta eléctrica de dos plazas recupera el formato urbano con el que la marca se dio a conocer y abre una nueva etapa para su modelo más pequeño.

En París, Renault recuperará dos nombres especialmente ligados a su historia. El E-Space Concept explorará el futuro del vehículo familiar a través del espacio interior y la modularidad, mientras que el Renault 8 Gordini Concept reinterpretará el espíritu deportivo del original como un biplaza eléctrico de 270 CV, con motor trasero, propulsión y la característica combinación de azul y franjas blancas.

Volkswagen mostrará por primera vez al público el Mission Efficiency, un concepto que explora hasta dónde puede llegar la reducción del consumo en un automóvil eléctrico. Mide 4,8 metros, utiliza una evolución de la plataforma MEB+ y combina un motor de 135 CV con una batería de 54,9 kWh.

Las marcas chinas aumentan su presencia

Omoda llevará a París el nuevo Omoda 4 y el actualizado Omoda 5, dos novedades con las que ampliará su oferta europea. El Omoda 4 se incorporará a la gama como una nueva propuesta urbana, mientras que la evolución del Omoda 5 renovará uno de los modelos que han impulsado el crecimiento de la marca china.

Por su parte, BYD llegará con una novedad en primicia mundial y con modelos como el Dolphin G DM-i, un híbrido enchufable que anuncia hasta 105 kilómetros de autonomía eléctrica y 1.040 kilómetros de autonomía total en ciclo WLTP, además de un maletero de 425 litros. También estará el Shark, un pick-up híbrido enchufable de 436 CV y tracción total.