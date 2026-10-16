El dueño de un taller estalla y suelta la bomba en redes: «Estoy cansado de ver a diario las estafas de las casas oficiales, te cobran y no te cambian nada»

Los conductores se sienten confiados al llevar el coche a un taller oficial, ya que esperan recibir un servicio profesional y pagar por las reparaciones y revisiones que necesita su vehículo. Sin embargo, un conocido mecánico en redes sociales ha puesto sobre la mesa la importancia de comprobar qué trabajos se hacen realmente.

En uno de sus vídeos más virales, muestra lo que asegura haber descubierto mientras trabajaba en un Opel equipado con motor PureTech. Según explica, el propietario le había indicado que el vehículo había pasado una revisión en febrero de 2024, cuando tenía alrededor de 40.000 kilómetros. Sin embargo, asegura haber encontrado filtros que, a su juicio, no se habían sustituido.

Un mecánico destapa las estafas de las casas oficiales

«Se trata de un Opel con motor PureTech al que estamos haciéndole la modificación y, durante el trabajo, me encuentro con que el chico me dice que le habían hecho la revisión. Voy a decir la fecha, pero no voy a enseñar la factura porque me lo ha prohibido el dueño del coche. El 11 de febrero de 2024 le hicieron el cambio de filtro y, supuestamente, le hicieron todo al coche cuando tenía 40.000 kilómetros. Ya me imaginaba que eso no era verdad. Me parece indignante que hayan cobrado el filtro y no lo hayan cambiado. ¡Esto es indignante!

Y luego está el filtro del aire, que es original de PSA y también está sin cambiar. Indignante. Después no quieren que salga yo haciendo estos vídeos. Sí, esto ha sido en un concesionario Opel de Valencia. Luego decimos que el motor PureTech es malísimo, pero, claro, si con 40.000 kilómetros el coche no ha visto un filtro nuevo, ¿qué esperamos? Estas cosas pasan en las propias casas oficiales».

Los filtros de aire del habitáculo son fundamentales para mantener una buena calidad del aire dentro del vehículo. Su función principal es retener el polvo y las partículas procedentes del exterior, evitando que se acumulen en el interior. También ayudan a reducir la entrada de polen y otros agentes que pueden resultar molestos para las personas alérgicas. Además, ayudan a eliminar el vaho del parabrisas al favorecer el correcto funcionamiento del sistema de ventilación y mantienen limpios los conductos y los aireadores, evitando que la suciedad acumulada termine entrando en el habitáculo.

«Para que el filtro cumpla su función con máximas garantías, permitiendo que el aire que llegue al interior del vehículo sea limpio y sano, deberá estar en buenas condiciones. Además, tener el filtro en condiciones de óptimo funcionamiento servirá para proteger el sistema de climatización, permitiendo su adecuado funcionamiento, que la calefacción y el aire acondicionado mantengan la temperatura seleccionada en el interior, además de evitar que las lunas se empañen fácilmente durante la conducción», detalla la Dirección General de Tráfico (DGT).

«Las estafas más comunes»

El canal de Scotty Kilmer se ha convertido en un referente para quienes buscan consejos de mecánica y quieren evitar gastos innecesarios en el taller. En uno de sus vídeos más recientes, el estadounidense explica algunas prácticas que pueden perjudicar a los conductores que simplemente quieren mantener su vehículo en buenas condiciones.

Una de sus primeras advertencias tiene que ver con los amortiguadores. Según explica, un trabajador poco honesto podría rociar líquido sobre el guardapolvos para simular una fuga de aceite. Por eso, Kilmer aconseja comprobar el estado de estas piezas antes de llevar el coche al taller y prestar atención a cualquier señal sospechosa que aparezca después de la revisión.

Los frenos también ocupan un lugar destacado en sus recomendaciones. Antes de aceptar un cambio de pastillas, recomienda comprobar visualmente el grosor del material de fricción y valorar si realmente está desgastado. Sin embargo, la moneda no sustituye una medición adecuada, y la ausencia de vibraciones o problemas al frenar tampoco garantiza que todo el sistema esté en perfecto estado. Kilmer advierte de que algunos talleres pueden recomendar sustituciones antes de tiempo, aprovechándose de que muchos conductores desconocen cuánto duran estos componentes.

La alineación de las ruedas es otro de los servicios que, según Kilmer, conviene revisar antes de contratar por rutina. El mecánico señala que, si el coche circula recto en una carretera adecuada y los neumáticos presentan un desgaste uniforme, puede que no sea necesario ajustar la dirección. No obstante, la inclinación de la calzada también puede influir en la trayectoria del vehículo. Si este se desvía de forma persistente, es recomendable comprobar la alineación y otros posibles problemas mecánicos.

Asimismo, recomienda prestar atención a las holguras de las ruedas y al comportamiento del coche al circular por superficies irregulares. Estas comprobaciones pueden aportar pistas sobre el estado de algunos componentes, aunque no sustituyen una inspección profesional cuando existen dudas.