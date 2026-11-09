Durante 50 años, Steven Spielberg ha lamentado el impacto de esta obra maestra, calificada con 4 de 5 estrellas: «Todavía me arrepiento hoy»

En 1975, hace ya más de 50 años, se estrenó en las salas de cine del mundo de todo el mundo la película Tiburón dirigida por Steven Spielberg. Una cinta de terror basada en la novela homónima del escritor Peter Benchley que logró que este animal se convirtiese para todos en una máquina de matar o un monstruo marino. En la película un enorme tiburón blanco ataca a los bañistas en las playas de Amity Island y como consecuencia el jefe de la policía local tiene que emprender la caza de este animal junto a un biólogo marino y un marinero profesional. En la retina de todo los que la hemos visto, en ese momento o años después en televisión, se ha quedado esa imagen terrible de un tiburón atacando a los humanos, pero el propio Spielberg se dio cuenta de que la realidad era diferente he intentó durante años reparar la terrible imagen del tiburón.

Hay que tener en cuenta que la película Tiburón, la cual se puede ver en las plataformas de streaming SkyShowtime y Movistar Plus+, recaudó cerca de 500 millones de dólares a nivel mundial si se suma lo que obtuvo con su estreno original y sus posteriores reestrenos mientras que su coste de producción fue solo de 7 millones. Además, esta cinta de terror fue el primer taquillazo de verano de la historia del cine. Con estas cifras queremos explicar la cantidad de personas que han podido ver esta cinta de terror y que piensan que los escualos son monstruos marinos que nos pueden atacar en cualquier momento si nos encontramos en una playa o en alta mar.

El arrepentimiento de Steven Spielberg

El director Stephen Spielberg ha contado en algunas ocasiones que se ha arrepentido de aumentar con su película esa imagen de los tiburones. Spielberg en una entrevista con BBC Radio 4 en 2022, aunque quiso quitarle importancia a su responsabilidad por la mala reputación de los tiburones, reconoció su pesar: «Sigo lamentando la aniquilación de la población de tiburones causada por el libro y la película». Después añadió la siguiente: «Lo siento mucho».

De hecho el director ha explicado que durante cincuenta años siempre ha tenido el mismo miedo: «No que me coma un tiburón, sino que los tiburones de alguna manera me resientan por la fiebre de la pesca deportiva que siguió a 1975». Con estas palabras el director se refiere a que después de la publicación de la novela de Peter Benchley y su película, los pescadores comenzaron a buscar a estos animales para capturarlos y matarlos emulando al personaje de Quint, que bordó en la película el actor Robert Shaw.

En cuanto al autor de la novela Peter Benchley, que ya falleció en 2006, se convirtió durante su vida en un gran defensor de la protección del tiburón e intentó en sus conferencias como miembro la asociación ecologista National Council of Enviromental Defense, de la concienciar sobre su papel esencial en el equilibrio de los ecosistemas marinos.

La organización Shark Stewards tiene como misión salvar a los tiburones en peligro de extinción de la sobrepesca y del comercio de aletas de tiburón y proteger el hábitat marino que se encuentra en un estado crítico. Según esta organización un tercio de todos los tiburones y rayas están en peligro de extinción y con su pérdida están en riesgo importantes ecosistemas oceánicos. Según un comunicado oficial que lanzó esta organización, Tiburón contribuyó a la imagen negativa de estos animales: «La actitud general hacia los tiburones ha pasado de la indiferencia y la mala gestión de las pesquerías a un desprecio absoluto».

Las otras películas sobre tiburones

Después de esta primera película de Steven Spielbertg, se vivió un resurgir de este género y se rodaron tres cintas centradas en estos escualos. Ninguna de ellas intentó cambiar la nefasta imagen de estos escualos y, en cierto modo, contribuyeron a la opinión negativa sobre estos animales marinos.

El director franco-estadounidense Jeannot Szwarc dirigió la secuela Tiburón 2 en 1978. Aunque contó con un buen presupuesto y se convirtió en éxito de taquilla, contó con numerosas críticas. Esta cinta se ambienta en el pueblo costero de Amity Island que está comenzando a recuperarse de lo que ocurrió, pero todo cambia cuando aparece un nuevo y enorme tiburón blanco y comienza a devorar de forma secreta a submarinistas y bañistas.

La segunda fue Tiburón 3-D (Jaws 3-D) dirigida por el diseñador de producción Joe Alves y protagonizada por un joven Dennis Quaid. En esta ocasión la historia se traslada al parque acuático SeaWorld en Florida y los protagonistas son los hijos ya adultos del jefe de policía Martin Brody.

La tercera y última secuela fue Tiburón, la venganza (Jaws: The Revenge) que fue dirigida por Joseph Sargent en 1987 y para muchos es la peor de todas. La historia comienza de nuevo en Amity Island en diciembre y cuenta como Sean Brody, el hijo menor del fallecido jefe de policía, es devorado por un enorme tiburón blanco en el puerto. La madre de este chico, Ellen Brody, comienza a obsesionarse con que se trata de una venganza y que el tiburón blanco la rastrea a través del océano y la persigue.