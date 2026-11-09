Los arquitectos expertos instan a los españoles a poner un trozo de papel de aluminio en la pared en noviembre: por qué y para qué sirve

Por muy inverosímil que parezca, el truco del papel de aluminio en la pared refleja lo que ocurre en el interior de los muros de tu casa. En muchas viviendas, las humedades son problemas persistentes que, si no se tratan como es debido, pueden acarrear graves problemas de salubridad.

Además, las manchas no son fáciles de distinguir; las hay de moho, humedad o simplemente un mero desprendimiento de pintura ya forma una. Por eso los expertos en el mundo de la construcción recomiendan esta prueba del papel de aluminio en la pared.

¿En qué consiste esta prueba?

A pesar de que parezca un truco casero, este método, según aseguran los expertos, tiene base científica para poder diagnosticar el estado y origen de una humedad en la pared. Si bien es cierto, como comentaba con anterioridad, que un problema de humedad puede acarrear problemas de salud o en la propia estructura de tu casa, si éste es grave, se recomienda consultarlo con algún especialista en esta materia. Aunque este truco puede hacerte entender qué tipo de humedad tienes en casa y de dónde viene, antes de recurrir a un profesional.

Propuesto por ínclitos arquitectos y especialistas como Máximo Caballero, este remedio actúa como una barrera de vapor impermeable que bloquea el paso del aire y frena la evaporación. Por tanto, se deberá colocar un trozo pequeño de papel de aluminio, aproximadamente de 20×20 cm, dejándolo bien sellado en la pared con ayuda de cinta adhesiva. Después, bastan 24 o 48 horas para dejarlo actuar y a continuación podrás interpretar los resultados según haya actuado la física.

Posibles causas de las manchas en la pared

La primera casuística que plantean los profesionales es que, si encuentras gotas o humedad en la cara visible del papel de aluminio (aquel que da para la habitación), puede deberse a un problema de condensación ambiental. Es decir, el vapor de agua presente en el aire del interior de la estancia puede chocar contra la superficie fría del aluminio y pasa de estar en estado gaseoso a líquido.

Otro caso que puede darse es que, si la parte interna del papel de aluminio (aquella que está permanentemente en contacto con el muro) tuviera humedad, esto significaría que el agua proviene del interior de la pared y ya de ahí se pueden explicar diferentes causas, como una humedad por capilaridad, o una tubería rota o una filtración del exterior.