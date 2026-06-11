Más allá de ‘Tiburón’ o ‘Salvar al soldado Ryan’: 5 películas infravaloradas de Spielberg que todo cinéfilo debería ver

A sus 79 años, el rey Midas de Hollywood va a estrenar este fin de semana El día de la revelación, su largometraje número 36 como director. A estas alturas, el cineasta no tiene nada que demostrar. Sabemos cómo lucen los dinosaurios gracias a él y por supuesto, no son pocas las veces que, dentro del mar, hemos tarareado la banda sonora de John Williams en Tiburón (1975). Sin embargo, la filmografía del autor va mucho más allá de sus obras maestras. Aprovechando su regreso a las salas, he creado una lista de 5 películas de Steven Spielberg que merecen más reconocimiento del que tuvieron en el momento de su estreno:

5 películas de Spielberg que merecen un revisionado

1. ‘El imperio del sol’

Venía de estrellarse en los Oscar con El color púrpura (1985) y de firmar Indiana Jones y el templo maldito (1984), secuela que no entusiasmó tanto como la cinta original. Así que, adaptando la novela homónima de J.G. Ballard, Spielberg retrató la vida de un niño inglés que queda atrapado en un campo de concentración militar chino. Lugar que le obliga a madurar prematuramente.

El imperio del sol obtuvo seis nominaciones a las estatuillas doradas y también se fue de vacío en la alfombra roja. En cambio, nos regaló la primera gran interpretación de un niño que con los años se convertiría en uno de los mejores actores de su generación: Christian Bale.

Dónde verla: Google Play, Apple TV, Rakuten TV y Prime Video (compra o alquiler)

2. ‘Atrápame si puedes’

Basada en la historia real de Frank. W. Abagnale, Atrápame si puedes es una de las películas de Spielberg que posee una de las mejores químicas interpretativas entre sus protagonistas. DiCaprio y Tom Hanks están fantásticos en esta trama de estafas que cuenta con un libreto bien armado por parte de Jeff Nathanson, quien repetiría con el director en La terminal (2004) e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (2008). Con dos nominaciones al Oscar, también terminó yéndose de vacío.

Dónde verla: Netflix, HBO Max, SkyShowtime y Movistar Plus

3. ‘Los archivos del Pentágono’

Tras conquistar el cine de aventuras y la ciencia ficción, las películas de Spielberg vivieron una intensa etapa de preferencia por las historias verídicas. Otro ejemplo es este drama periodístico que nos sitúa a principios de los 70, cuando The New York Times y The Washington Post tomaron una posición valiente en pro de la libertad de expresión, informando sobre los documentos del Pentágono y su encubrimiento masivo por parte del gobierno.

Dónde verla: Lionsgate Plus

4. ‘Ready Player One’

No participará como director y sí como productor, pero casi dos décadas después tendremos una continuación fílmica de la fantástica historia de Ernest Cline. Ciencia ficción y pura cultura pop en una aventura distópica repleta de misterios.

Dónde verla: Netflix, HBO Max y Movistar Plus

5. ‘West Side Story’

A la filmografía de Spielberg le faltaba un musical. Aunque sólo él podría asumir el riesgo de llevar a los cines de nuevo una de las cintas más icónicas del género. Fue un fracaso comercial, pero posiblemente estemos ante uno de los mejores remakes de la década. Oficio, una luminosidad innegable y el descubrimiento vocal e interpretativo de Rachel Zegler.