Nicolás Maquiavelo sobre Fernando el Católico: «Sus acciones han sido todas grandes y algunas extraordinarias»

Nicolás Maquiavelo dejó una de las reflexiones más interesantes sobre Fernando el Católico en El príncipe, una obra fundamental para entender la historia del pensamiento político. El filósofo italiano destacó la capacidad del monarca aragonés para transformar su posición y convertirse en uno de los gobernantes más poderosos de la Europa de su tiempo. «Tenemos en nuestros tiempos a Fernando de Aragón, al que se puede llamar casi príncipe nuevo. Sus acciones han sido todas grandes y algunas extraordinarias, manteniendo siempre las mentes de sus súbditos en la suspensión y la admiración», escribió.

La reflexión aparece en el capítulo XXI del tratado, dedicado a explicar cómo debe comportarse un príncipe para adquirir prestigio y reconocimiento. Nicolás Maquiavelo no se limitó a elogiar las conquistas del monarca, sino que analizó cómo utilizaba las grandes campañas y las decisiones políticas para consolidar su autoridad. Una interpretación que sigue despertando interés más de cinco siglos después.

Por qué Maquiavelo admiraba la estrategia del rey

Uno de los episodios que utiliza para justificar su valoración es la conquista de Granada, culminada en 1492. Según explica en el capítulo XXI, Fernando el Católico consiguió mantener ocupada a la nobleza castellana con la guerra, evitando que sus principales preocupaciones se dirigieran hacia posibles disputas políticas internas. Mientras tanto, el monarca aumentaba progresivamente su autoridad y consolidaba su posición. ￼

El filósofo también menciona las campañas emprendidas posteriormente en el norte de África, Italia y Francia. Para Maquiavelo, la sucesión de grandes proyectos permitía mantener a los súbditos pendientes de los acontecimientos y reforzaba la imagen de un gobernante capaz de conseguir objetivos ambiciosos. Su análisis no era únicamente una alabanza, ya que también describía cómo se podía utilizar la política exterior para controlar las tensiones dentro del propio reino.

Quién fue Nicolás Maquiavelo

Nicolás Maquiavelo nació en Florencia en 1469 y desarrolló buena parte de su carrera en la administración de la República florentina. Su experiencia diplomática le permitió conocer de primera mano las estrategias de los gobernantes europeos y observar cómo se construía y se conservaba el poder. Tras perder su cargo político en 1512, comenzó a desarrollar algunas de sus obras más importantes. ￼

El príncipe fue escrito alrededor de 1513, aunque no se publicó hasta 1532, cinco años después de su muerte. Su contenido revolucionó la reflexión política al estudiar el poder desde una perspectiva práctica, prestando atención a las circunstancias, las estrategias y las consecuencias de las decisiones de los gobernantes.

La referencia a Fernando el Católico demuestra que Maquiavelo veía en la monarquía hispánica un ejemplo especialmente interesante de construcción del poder. No obstante, su análisis también invita a reflexionar sobre el precio de aquellas grandes empresas y sobre la utilización de la guerra, la religión y la propaganda para mantener la autoridad. Una visión política que continúa siendo objeto de estudio en universidades de todo el mundo.