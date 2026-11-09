Rosa Benito estalla contra Asraf en ‘Supervivientes’ y obliga a su hija a pedir perdón a Isa Pantoja: «No puedo justificar las formas de mi madre»

Supervivientes encara la recta final de su edición más comentada y las tensiones entre los concursantes están muy lejos de desaparecer. Después de semanas de enfrentamientos, reproches y amenazas de abandono, el concurso ha vivido uno de sus momentos más incómodos con el encontronazo entre Rosa Benito y Asraf Beno. Una discusión que ha terminado salpicando también a sus familias y que ha llevado a Rosario Mohedano a dar un paso al frente para pedir disculpas a Isa Pantoja por las formas que ha tenido su madre con su marido.

Con Asraf, Omar Sánchez, Víctor Janeiro y Yola Berrocal como finalistas de la edición de 2026, Rosa Benito se quedó a las puertas de la gran final tras ser expulsada en la última gala. Una final que, además, tendrá un escenario inédito: por primera vez, se celebrará en Honduras y contará con la presencia de los familiares de los concursantes que continúan en la competición. Sin embargo, antes de conocer quién se alza con la victoria, el reality ha dejado una de esas discusiones que prometen seguir dando que hablar fuera de la isla.

La convivencia entre Rosa Benito y Asraf se había ido deteriorando durante las últimas semanas. La colaboradora no ha escondido su rechazo hacia el marido de Isa Pantoja y ambos han protagonizado varios enfrentamientos. El último de ellos terminó con unas declaraciones especialmente duras por parte de Rosa, que recurrió incluso a la complicada relación que existe entre Isabel Pantoja y su hija para atacar al concursante. Unas palabras que no han encontrado el respaldo de su propia familia.

La bronca entre Rosa Benito y Asraf en ‘Supervivientes’

El enfrentamiento comenzó cuando Asraf preguntó a Rosa Benito por qué consideraba que él se estaba victimizando durante el concurso. En ese momento intervino Víctor Janeiro, que también quiso participar en la conversación y le reprochó: «No te quejes de que no comes». Lejos de dar por terminada la discusión, el marido de Isa Pantoja insistió en pedir explicaciones a Rosa por haber dicho que él no valía nada por sí mismo.

La colaboradora negó inicialmente haber pronunciado esas palabras y llegó a acusar a Asraf de ser un «metemierda». Sin embargo, terminó reconociendo que sí lo había dicho, aunque aprovechó para cuestionar su comportamiento en el concurso. «Sí, lo dije, ¿y qué? Igual que te he puesto muchas veces por las nubes, porque cuando veo que eres falso, lo digo. No eres tan puro como crees que eres», sentenció.

La discusión fue subiendo de tono hasta que Asraf sacó a relucir el nombre de Isabel Pantoja. Fue entonces cuando Rosa Benito terminó de estallar y puso el foco en la relación de la tonadillera con su hija. «Te interesa muy bien estar a malas con Isabel Pantoja para hablar, porque si fueras buena gente, lo primero que harías sería arreglar esa situación por tu mujer, no por ti, que no tienes idea de sentimientos. Os interesa muy bien estar a mal con ella. A veces las madres tenemos que tomar decisiones aunque nos duela», le reprochó.

Asraf no se quedó callado y le respondió: «Ya no sabes qué hacer». Una réplica que provocó que Rosa volviera a acusarle de utilizar el nombre de Isabel Pantoja para alimentar el enfrentamiento. «Mira cómo has sacado tú el tema, porque te interesa mover la leña», contestó. La colaboradora terminó lanzándole uno de los reproches más contundentes de toda la discusión: «No tienes vida, ni puente de las emociones, si no fuera Isabel Pantoja. Para lo único que vales es para hablar de Isabel Pantoja».

La disculpa de Rosario Mohedano a Isa Pantoja

Las palabras de Rosa Benito no tardaron en generar reacciones tanto dentro como fuera del plató. Muchos espectadores cuestionaron las formas de la colaboradora y consideraron que había sobrepasado los límites durante su enfrentamiento con Asraf. En ese contexto, Isa Pantoja, que no se encontraba físicamente en el plató de Supervivientes, se conectó en directo y protagonizó uno de los momentos más llamativos de la noche junto a Rosario Mohedano.

La hija de Rosa Benito quiso dirigirse directamente a Isa para pedirle disculpas por lo ocurrido y dejar claro que no compartía la manera en la que su madre había tratado a su marido. «Te pido perdón por lo que me toca y decirte que ahora veremos de dónde viene la bronca, pero no es justificable, y no puedo justificar a mi madre por las formas en que ha hablado a tu marido. Lo siento», expresó. Rosario también quiso explicar que está viviendo esta experiencia desde fuera y que le está resultando especialmente difícil ver a su madre en esta situación. «Está en una situación límite. Yo así no reconozco a mi madre, pero por suerte solo la estoy viendo en televisión y en este formato», añadió.

Unas palabras con las que Chayo quiso marcar distancias respecto al comportamiento de Rosa y mostrar su apoyo a Isa Pantoja en un momento especialmente delicado.