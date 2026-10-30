El equipo médico de ‘Supervivientes’ toma una decisión sobre el futuro de Asraf

Asraf Beno seguirá en Supervivientes All Stars 3. El equipo médico de Honduras ha decidido que puede continuar en el reality tras dos días apartado de la convivencia por problemas de salud, una noticia que Jorge Javier Vázquez comunicó en la gala del jueves 29 de octubre. El marido de Isa Pantoja volvió a la playa y pudo volver a participar en los juegos de la gala del jueves junto a sus compañeros después de haber tenido varios días complicados de salud en los que ha tenido que ser evacuado de la playa y recibir cuidados médicos.

Asraf es otro concursante evacuado en Supervivientes All Stars 3, y esta vez a pocas semanas de que se celebre la gran final. Tras vivir uno de los mejores momentos de la jornada el martes, cuando reeditó el cariño de los telespectadores con una nueva salvación, tuvo que ser evacuado por motivos de salud. El contratiempo puso en total alerta su disponibilidad en la competición, hasta que Jorge Javier Vázquez lo sacó de dudas en la gala del jueves.

Asraf, evacuado de la playa

El concursante pasó una noche muy mala, con mareos, sudores fríos y fiebre. Sus compañeros avisaron al equipo médico al verlo tumbado y con mal aspecto, y el médico decidió sacarlo de la playa. Asraf sufrió tres mareos seguidos y llegó a decir que había visto «todo blanco». En la playa, Yola Berrocal lamentó la ausencia de su amigo: «Se le echa mucho de menos». Su continuidad quedó pendiente de la decisión del equipo médico hasta la gala.

Qué dice el comunicado médico

Jorge Javier Vázquez leyó el comunicado del equipo médico del programa. Según el texto, Asraf fue evacuado «por un cuadro de fiebre elevada, hipotensión y malestar general por una infección de garganta», y permaneció en observación, con antibióticos intravenosos y sueros, hasta la gala.

El presentador dejó para el final la resolución, absolutamente positiva para su continuidad: «Ha permanecido en tratamiento hasta hoy, cuando la satisfactoria evolución que ha presentado permite su regreso a la playa».

Tras escuchar la noticia, la celebración de Asraf fue inmediata: «¡Seguiremos luchando! ¡Vamos a tope!», reaccionó eufórico. Regresó directamente a la playa para disputar el juego de líder. Su pareja, Isa Pantoja, siguió el veredicto por videollamada, ya que no puedo estar en el plató debido a que los trenes entre Madrid y Andalucía no circulan debido al terrible accidente de Urda, en Toledo.

«¡Qué alivio! Lo primero es la salud, por supuesto, pero, dime tú, que ahora se tuviera que volver y por un problema médico. Se le nota mal todavía, pero para adelante y hasta la final», decía la hija de Isabel Pantoja al conocer que su marido podrá seguir.

En la misma gala, Arkano fue el expulsado: los espectadores votaron para salvar a Omar, que obtuvo el 73,1% frente al 26,9% de Arkano. De esta manera, el rapero se queda a las puertas de la final y tendrá que esperar a que Ivana salga del concurso para poder hablar con ella sobre qué tipo de relación quieren tener.

La opinión de la redacción

En la redacción de Happy FM creemos que el regreso de Asraf es una buena noticia para él, para Isa Pantoja y para unos compañeros que lo echaban de menos. El ex modelo ha demostrado ser un superviviente y no era justo que tuviera que marcharse por un problema médico. Eso sí, la audiencia tendrá que dictar sentencia sobre él en las próximas semanas, pero eso sí que es parte del juego. Conociendo su perfil, desde aquí pensamos que es un claro candidato a la victoria.