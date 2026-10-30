‘Supervivientes All Stars’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 29 de octubre?

La pasada noche del 29 de octubre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes All Stars. Un encuentro televisivo donde el público tuvo la oportunidad de conocer todo lo acontecido en Honduras durante las últimas horas, que no ha sido poco. Así pues, además de ver nuevas pruebas de recompensa, la decisión médica sobre el futuro de Asraf Beno y nuevas discusiones, también se conoció el nombre del nuevo expulsado de la edición. Una gala que estuvo capitaneada por Jorge Javier Vázquez, como cada jueves, y donde las emociones no faltaron en ningún momento.

Tal y como se pudo ver en la gala del pasado martes, en Tierra de Nadie, Asraf Beno fue el participante que se salvó de la expulsión. El marido de Isa Pantoja simpatiza mucho con la audiencia, eso está claro. Pues, cada vez que está nominado, consigue salir invicto. Así pues, ante ello, todo quedaba entre Arkano y Omar Sánchez. Eso sí, antes de conocer el veredicto final, la organización mostró cómo estaban los porcentajes ciegos de la votación: 72,7% frente a un 27,3 %. Y es que, claramente, hubo una diferencia arrolladora. El público no tuvo ningún tipo de dudas.

¿Quién fue el concursante expulsado ayer, 29 de octubre, en ‘Supervivientes All Stars’?

Como siempre, el programa intentó mantener la expectación hasta el último momento. Pero, como en cada expulsión, la tensión reinó en la Palapa. De esta manera, se reveló que el expulsado de la semana era Arkano, que solamente contó con el 27,3 % del apoyo. Una victoria para Omar Sánchez, que no pudo evitar mostrar su alegría de continuar en el formato.

Así pues, antes de irse, Arkano quiso decir unas palabras. «Yo he venido aquí a esta edición con la intención de abrirme más que la anterior ocasión, de abordar los conflictos de manera sana. La verdad es que mis compañeros me han ayudado a estar genial; ha sido una experiencia, para mí, mucho más enriquecedora que la anterior y la he llevado muchísimo mejor», dijo el expulsado. Un adiós con el que ha dejado a sus compañeros de edición con el corazón roto.

¿Quiénes son los nuevos nominados de la semana en ‘Supervivientes All Stars’?

Como ya es habitual, antes de finalizar el programa, la audiencia tuvo la oportunidad de ser testigo de nuevas nominaciones. De esta manera, se decretó que Omar Sánchez, Asraf Beno e Ivana Icardi son los nuevos nominados. Tres pesos pesados que prometen dejarnos una de las expulsiones más difíciles de la temporada. Y es que, además, ninguno de los tres se quiere ir. Por ello, lo que suceda en la gala del próximo jueves no dejará indiferente a nadie.