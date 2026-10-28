‘Supervivientes All Stars 3’: ¿Quién fue el concursante salvado de ayer?

La pasada noche del 27 de octubre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la emisión de un nuevo programa de Supervivientes All Stars 3. Capitaneado por Jorge Javier Vázquez, en Tierra de Nadie, la audiencia tuvo la oportunidad de ver todo lo acontecido en Honduras durante las últimas horas. Además, se concluyó con la popular Mesa de las Tentaciones, donde Yola Berrocal, Chiqui, Arkano y Rosa Benito tuvieron que someterse a duras decisiones a cambio de una recompensa. Pero, lejos de quedar aquí, el formato realizó una nueva ceremonia de salvación. Y es que Asraf Beno, Arkano y Omar Sánchez se encuentran en la cuerda floja debido a que son los nominados de la semana.

Nada más comenzar el programa, Jorge Javier Vázquez mostraba los porcentajes ciegos: 52,2 %, 35,6 % y 12,2 %. De esta manera, se reflejó que el público tenía muy claro a quién quería salvar. Y es que estar nominado a estas alturas del programa no es plato de buen gusto para nadie. La recta final está cada vez más cerca y nadie quiere irse. Además, ya no hay opción a repesca. Pues, Chiqui fue la elegida para volver como repescada de la edición. Por lo tanto, el que es expulsado ya lo es de manera definitiva.

¿Quién es el concursante salvado ayer, 27 de octubre, en ‘Supervivientes All Stars 3’?

Por segunda semana consecutiva, no hay una mujer en la lista de nominados. En esta ocasión, la expulsión vuelve a ser entre tres hombres. Así pues, los nominados se sentaron en un asiento, en el cual tenía cada uno un cubo encima. Como siempre, se les explicó que, si les caía el líquido negro, significaba que seguían nominados de cara al jueves. Pero si les caía el líquido blanco, se libraban de la expulsión.

El primer nominado en saber que continuaba en la cuerda floja fue Omar Sánchez, que fue bañado con el líquido negro. Una situación que el canario aceptó con deportividad. Por lo tanto, ante esto, el nombre del salvado quedaba entre Arkano y Asraf Beno. Un momento de máxima tensión donde, al final, se decretó que el primer salvado de la semana es Asraf Beno. Una victoria para el marido de Isa Pantoja que no dejó indiferente a nadie.

Y es que no es la primera vez que Asraf Beno se salva en una ceremonia de salvación. Una situación que deja claro que el público simpatiza mucho con él. «Toma, muchas gracias, ya queda menos para llegar a la final, os amo, muchas gracias por hacerme vivir una semana más aquí», dijo el concursante con emoción. Por lo tanto, en la gala del próximo jueves, 29 de octubre, veremos quién se convierte en el nuevo expulsado. ¿Será Omar Sánchez o Arkano? ¡En tan solo unas horas lo descubriremos!