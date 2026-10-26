La desesperación de Yola Berrocal en ‘Supervivientes’ al raparse el pelo: «Lo siento mamá»

La pasada noche del 25 de octubre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la emisión de una nueva entrega de Supervivientes All Stars. Un encuentro televisivo, presentado por Jorge Javier Vázquez, donde uno de los platos fuertes fue la esperada prueba de la Mesa de las Tentaciones. La gala fue dirigida por el presentador catalán debido a que Sandra Barneda se encontraba indispuesta. Pero, aparte de esta novedad, toda la atención se centró en la prueba. Pues, los concursantes debían sacrificar algo, normalmente alguna zona con vello de su cuerpo, a cambio de comida o un premio. Un reto donde los protagonistas fueron Yola Berrocal, Asraf Beno, Ivana Icardi, Víctor Janeiro y Omar Sánchez.

Poco a poco, cada participante se sometió a los retos que le planteaba la organización. En el caso de Yola Berrocal, el programa le propuso varios cortes de pelo con el objetivo de que se sometiese a un cambio radical. Ante ello, la artista se negó en reiteradas ocasiones a someterse a ello. Pues, ninguna comida la tentaba tanto como para tocar su pelo. Pero hubo algo que no pudo rechazar. Y es que el programa le ofreció la oportunidad de hablar con su hermano Héctor.

Sin poder resistirse, la concursante fue derrotada por la organización. Pues, quería hablar con alguno de los suyos. Eso sí, aceptar esto significaba romper una promesa que le había hecho con anterioridad a su madre. «Lo siento mamá porque dijiste que no me rapara, lo siento», comentó abatida. Todo ello mientras tenía a su lado a Rosa Benito, que tenía las tijeras en mano. Pues, ella, como peluquera oficial, ha sido la encargada de arreglar a sus compañeros.

«Estamos todos muy bien, lo estás haciendo genial, no te preocupes por nada de fuera porque todo está genial. Estamos super orgullosos de ti», le decía Héctor a Yola Berrocal. «Estás demostrando todo lo que disfrutas de Supervivientes, todo lo que disfrutas. Siempre has querido ir y se nota. Se está viendo todo lo que estás disfrutando, que lo das todo. El esfuerzo es lo más importante y tú no paras de esforzarte y de hacer cosas», le decía.

Un mensaje donde la animaba a disfrutar de la experiencia y reiteraba lo buena concursante que estaba siendo. Completamente emocionada, Yola Berrocal se sinceró. «Os echo de menos, me dais la fortaleza, intento hacerlo lo mejor posible e intento darlo todo de mí», dijo. Así pues, debido a que el programa cumplió su parte del trato, ahora le tocaba a ella.

Yola Berrocal cumplirá su promesa en el próximo programa

Yola Berrocal se cortará el pelo muy corto en la gala del próximo martes. Con el objetivo de dejar a la audiencia con la miel en los labios, el programa informó que el proceso se verá en la gala de Tierra de Nadie. Una emisión donde se verá si el corte de pelo queda ahí o si, además, aceptará raparse. Y es que, a lo largo de la edición, sus compañeros se lo han dicho.

Lamentablemente, su pelo se ha enredado tanto que no tiene solución. ¿Se rapará? Pase lo que pase, lo que está confirmado es que en el programa de mañana, 27 de octubre, Rosa Benito, Chiqui y Arkano también se someterán a la prueba de la Mesa de las Tentaciones.