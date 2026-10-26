Sandra Barneda vuelve a ser baja de ‘Supervivientes’ y la sustituye ¿Carmen Borrego?

La pasada noche del 25 de octubre, los espectadores de Mediaset Infinity fueron testigos de un suceso completamente inesperado. Como es habitual en la gala de los domingos, Sandra Barneda es la encargada de presentar el programa de Conexión Honduras. Una emisión donde se aborda todo lo sucedido en la isla durante las últimas horas. Sin embargo, la sorpresa de la audiencia fue mayúscula cuando vieron a Carmen Borrego al mando. Ante ello, la comunicadora se sinceró. «Como verán, no soy Sandra Barneda. Nuestra compañera se ha sentido indispuesta un rato antes de estar aquí, pero que nadie se preocupe porque, gracias a Dios, está bien», comenzó diciendo.

Recordemos, hace una semana, Sandra Barneda tampoco se presentó en Supervivientes: Conexión Honduras debido a que se había casado. La presentadora se encontraba disfrutando de sus primeras horas como mujer casada, por lo que Jorge Javier Vázquez fue el encargado de tomar su relevo. Un cambio que ya habían avisado con anterioridad. Pero lo de anoche nadie lo vio venir. Ante ello, Carmen Borrego intentó manejar la situación con la mayor profesionalidad posible.

Carmen Borrego en ‘Supervivientes All Stars’: «A presentar por primera vez»

«Esta semana que cumples 60 años, a presentar por primera vez. Espero que después de lo que hemos visto, no me corten el pelo, no me afeiten, no me depilen…», comentó con humor. Unas palabras con las que hizo referencia a lo que iba a suceder en la gala. Pues, los participantes se iban a enfrentar a la Mesa de las Tentaciones, una prueba donde tenían que entregar algo muy valioso o hacer un sacrificio a cambio de comida. Hay que explicar que Carmen sólo presentó los minutos previos de la gala, que se emitieron en Mediaset Infinity, la plataforma de contenidos de Mediaset y que nada más que los espectadores en internet pudieron verlo.

Minutos después, con la conexión en directo desde Telecinco, Jorge Javier Vázquez apareció para continuar el programa. Pues, la labor de Carmen Borrego era momentánea hasta que el catalán llegase al plató. «Muy buenas noches. Antes de empezar, quiero enviarle un beso muy fuerte a mi compañera y amiga Sandra Barneda que se encuentra indispuesta y no va a poder presentar este domingo. Recupérate pronto», comenzó diciendo el periodista.

Como bien sabe la audiencia de Supervivientes All Stars, Jorge Javier Vázquez es el encargado de presentar las galas de los jueves y la del martes. Sandra Barneda, por su parte, es la que capitanea la gala de los domingos. Pero, tras lo sucedido este mes de octubre, ha habido una serie de cambios. Esos sí, esto no quiere decir que la audiencia sea menor. El formato sigue arrasando con su edición y los números no mienten.

Nominados de la semana en ‘Supervivientes All Stars’

En la gala del próximo martes, 27 de octubre, los espectadores de Telecinco tendrán la oportunidad de ver una nueva ceremonia de salvación del reality, Asraf Beno, Arkano y Omar Sánchez son los concursantes que se juegan su permanencia esta semana. Tres pesos pesados de la edición, de eso no cabe duda. Eso sí, aunque el resultado de la votación todavía no se puede revelar, Jorge Javier Vázquez sí mostró los porcentajes ciegos: 53,6%, 36,9% y 9,5%. ¿Quién será el salvado? En tan solo unas horas lo descubriremos.