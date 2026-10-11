¿Por qué no presenta Sandra Barneda este domingo ‘Supervivientes: Conexión Honduras’?

Quien espere ver a Sandra Barneda al frente de Supervivientes: Conexión Honduras este domingo 11 de octubre se va a llevar una sorpresa. La presentadora no estará en el plató porque lo normal es que esté disfrutando con su pareja, Pascalle Paerel, de la resaca de su comentada. Para tener libres la boda y las horas posteriores, ha cambiado su turno con Jorge Javier Vázquez. Se trata de un movimiento que no es tan habitual en televisión, pero que, como no podía ser de otra manera, permitirá a la catalana disfrutar de sus primeras horas de recién casada sin tener que ir a trabajar.

Un cambio de galas con Jorge Javier

Barneda ya sustituyó a Jorge Javier el martes 6 de octubre en la cuarta gala de Supervivientes All Stars, y el domingo 11 será él quien se ponga al frente de Conexión Honduras, el espacio que ella suele conducir. La propia presentadora ya lo explicó al inicio de aquella gala del martes, para no volver locos a los espectadores: «Jorge me ha hecho un favor y me ha cambiado el día». Y añadió el motivo: «El sábado me caso y el domingo no puedo estar aquí».

Este es un cambio puntual de fuerza mayor, como es lógico. Sandra podrá así disfrutar al menos de unos días de una pequeña luna de miel con su recién estrenada mujer. Eso sí, se espera que para el domingo 18 de octubre vuelva a estar en el plató de Supervivientes. Esta boda no afectará para nada a los capítulos de La isla de las tentaciones, que también está en emisión, puesto que ya fueron grabados el pasado verano en República Dominicana.

Otra cosa serán los programas y debates del espacio de parejas desde el plató de Mediaset, donde sí podría volver a estar Barneda, aunque no hay que descartar que otro compañero como Ion Aramendi o Carlos Sobera puedan sustituirla.

La boda de Sandra Barneda y Pascalle Paerel

La pareja lleva cuatro años de relación. Anunció su compromiso en verano y se casa unos cuatro meses después de la pedida, con la ayuda de una wedding planner. Barneda ha contado que descartó la boda en Madrid y Barcelona, aunque ha mantenido en completo secreto el lugar, para evitar que los periodistas acudan. Entre los invitados hubo familiares y amigos de ambas, con una fuerte presencia de familia de su pareja, llegados desde Países Bajos, y muchos rostros habituales de Mediaset.

La presentadora ha reconocido que no quería pasar año y medio pensando en una boda: «Es un estrés tremendo, una obsesión». Por eso la ha organizado en poco tiempo.

Un programa en directo no se puede mover, pero una boda tampoco, y que los dos presentadores lo hayan resuelto con un favor entre compañeros evita cualquier ausencia. Para el espectador, lo más importante es que Conexión Honduras no pierde a nadie de la plantilla habitual: Jorge Javier conoce el formato de sobra. A Barneda, mientras tanto, le deseamos lo mejor en su recién estrenado matrimonio.