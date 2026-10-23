¿Qué paso ayer en ‘Supervivientes’? Resumen de la gala más dura para Omar Sánchez

Supervivientes All Stars regresó, un jueves más, de la mano de su esperada gala. El popular formato se ha convertido en uno de los programas más vistos de la cadena, y sus cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. Un encuentro televisivo donde ayer, 22 de octubre, el público tuvo la oportunidad de vivir una de las galas más emocionantes de la edición. Y es que la tensión no faltó en ningún momento, de eso no cabe duda. Así pues, en el caso de que no hayas podido verlo, no te preocupes. En Happy FM te contamos todo lo que necesitas saber en un par de líneas. Pues, entre otras cosas, avanzamos que Omar Sánchez vivió un delicado percance.

La gala comenzó, con Jorge Javier Vázquez como maestro de ceremonias, y lo hizo para mostrarles a sus espectadores todo lo que está pasando en Honduras. De esta manera, sin ánimos de perder tiempo, los concursantes se sometieron a la prueba de apnea. Así pues, cada uno tuvo que aguantar la respiración bajo el agua el mayor tiempo posible. Un reto bastante delicado donde Omar Sánchez prometía sorprender a todos, y eso hizo. El canario se marcó un tiempo arrollador, de más de tres minutos bajo el agua, pero también preocupó notablemente a todos. Y es que se pudo ver, en riguroso directo, cómo perdía el conocimiento bajo el agua. Afortunadamente, todo quedó en un susto y el participante fue atendido por el equipo médico rápidamente. Pero la preocupación entre todos, incluso en el plató, fue evidente.

Tensión entre Chiqui e Ivana

En la gala, la organización mostró una serie de imágenes donde se pudo ver el fuerte altercado que vivieron Chiqui e Ivana en la playa. Y es que las concursantes se gritaban y se decían de todo. Una situación que tenía al resto de sus compañeros muy tensos, pues fue a primera hora de la mañana. «Eres una rastrera. Te jode que me guste este señor (en referencia a Arkano)», le decía Icardi a su compañera. «Cómetelo con patatas fritas», le respondió Chiqui. Un intercambio de palabras que fue en aumento y con el que quedó claro lo mal que se llevan ambas participantes.

Expulsión de la semana

Tras la salvación de Asraf Beno en la gala del martes, todo quedaba entre Damián Quintero y Víctor Janeiro. Uno de los dos debía abandonar el concurso y lo haría para volver a España. Pues, recordemos, la repescada de la edición fue Chiqui. Así pues, con porcentajes ciegos de un 54 % frente a un 46 %, el expulsado de la semana fue Damián Quintero.

Un adiós para el deportista que dejó a todos muy tristes. «Hay que reconocer que esto es un equipazo. Gracias a la cadena por confiar en mí. Lo he dado todo, creo que lo he demostrado. Gracias a Jorge, a María, que lo hace estupendamente, y a este grupo de personas, que, aunque tenemos nuestros más y nuestros menos, todos son buenas personas. Y Trapote, no te conozco, pero para mí, tu marido es el ganador de este concurso», dijo el expulsado a modo de conclusión.

Nominados de la semana en ‘Supervivientes’

La recta final del concurso se encuentra cada vez más cerca y ya se empieza a notar en las nominaciones. El juego está en marcha y los concursantes comparten un mismo objetivo: ganar. De esta manera, tras las votaciones, se decretó que los nominados de la semana son Omar Sánchez, Arkano y Asraf Beno. Tres pesos pesados de la edición que no quieren abandonar Honduras, pero uno de ellos pondrá rumbo a España en unos días. ¿Quién será? En siete días lo descubriremos.