‘Supervivientes All Stars’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 22 de octubre?

La pasada noche del 22 de octubre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes All Stars. Un encuentro televisivo donde el público fue conocedor de todo lo acontecido en Honduras durante los últimos días, que no ha sido poco. En la gala del martes, de Tierra de Nadie, la organización realizó una ceremonia de salvación donde Damián Quintero, Víctor Janeiro y Asraf Beno tuvieron que enfrentarse al veredicto de la audiencia. De esta manera, con porcentajes ciegos de 55’3 %, 23’5 % y 21’2 %, se decretó que el salvado de la semana era el marido de Isa Pantoja. Una victoria que celebró con mucha emoción, pues había tenido días complicados con Rosa Benito y algunos de sus compañeros.

Así pues, con las emociones a flor de piel, Damián Quintero y Víctor Janeiro han llegado a la gala de este jueves como nominados. Dos pesos pesados que se ponían en manos de los seguidores del programa. Pero, antes de conocer el veredicto final, la organización les dijo a los concursantes que se posicionasen detrás de la persona nominada que querían fuera del reality. Ante ello, los participantes mostraron sus dudas, pues no querían a ninguno de los dos fuera. Pero, al final, casi todos se pusieron detrás de Damián. Arkano, para equilibrar la balanza, se puso detrás de Víctor.

¿Quién fue el concursante expulsado ayer, 22 de octubre, en ‘Supervivientes All Stars 3’?

Antes de conocer el veredicto final, los nominados tuvieron la oportunidad de hablar con sus mujeres mediante una llamada telefónica. Un momento donde las emociones no faltaron. «Ha sufrido mucho a lo largo de su vida porque siempre ha vivido muchas injusticias en el deporte. Esa coraza de persona dura y seria que tiene esconde a alguien con un gran corazón. Se desvive por sus compañeros, por las pruebas y por todo. Realmente debe ser salvado esta noche», dijo la mujer de Damián.

«Por favor, sé fuerte. Cuando te estreses, respira, cuenta hasta diez y sigue hacia delante. Víctor, eres el mejor, como dice Brenda. Te quiero, te amo y estaré siempre a tu lado», le comentó Beatriz Trapote a su marido; por su parte. Tras ello, minutos después, se trasladaron hasta la Palapa. Fue entonces cuando la organización reveló el resultado final. Así pues, con porcentajes ciegos de un 54 % frente a un 46 %, el expulsado de la semana fue Damián Quintero.

Un triste adiós por el que el expulsado fue despedido con un fuerte abrazo por parte de sus compañeros de edición. Así pues, antes de irse, quiso decir unas palabras. «Hay que reconocer que esto es un equipazo. Gracias a la cadena por confiar en mí. Lo he dado todo, creo que lo he demostrado. Gracias a Jorge, a María, que lo hace estupendamente, y a este grupo de personas, que, aunque tenemos nuestros más y nuestros menos, todos son buenas personas. Y Trapote, no te conozco, pero para mí, tu marido es el ganador de este concurso”, dijo antes de marcharse de Supervivientes All Stars.