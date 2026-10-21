‘Supervivientes All Stars 3’: ¿Quién fue el concursante salvado de ayer?

La pasada noche del 20 de octubre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la emisión de una nueva entrega de Supervivientes All Stars 3. El popular formato se encuentra en el ecuador de su edición, por lo que las emociones están a flor de piel. Así pues, en la gala del pasado jueves, el público tuvo la oportunidad de ver cómo María Jesús Ruiz se convirtió en la última expulsada y Chiqui en la repescada. Un adiós para la ex modelo que estuvo marcado por sus fuertes enfrentamientos con Marta Peñate. Asimismo, al final del programa se decretó que los nominados de la semana eran Damián Quintero, Víctor Janeiro y Asraf Beno. Tres pesos pesados que se juegan su permanencia en el reality.

Así pues, anoche, durante la emisión de Tierra de Nadie, el público tuvo la oportunidad de conocer todo lo que ha acontecido en Honduras durante los últimos días. De esta manera, además de ver la crisis sentimental entre Arkano e Ivana, las pruebas de recompensa y diversos debates, también se pudo ver una nueva ceremonia de salvación. Pero, antes de conocer el veredicto del público, la organización mostró cómo estaban los porcentajes ciegos: 55’3 %, 23’5 % y 21’2 %.

¿Quién es el concursante salvado ayer, 20 de octubre, en ‘Supervivientes All Stars 3’?

Por primera vez en muchas semanas, no hay una mujer nominada. En esta ocasión, la expulsión será entre tres hombres. Los nominados se sentaron en un asiento, en el cual tenía cada uno un cubo encima. Así pues, se les explicó que, si les caía el líquido negro, significaba que seguían nominados de cara al jueves. Pero si les caía el líquido blanco, se libraban de la expulsión.

El primero en ser bañado por el líquido negro ha sido Damián Quintero, que ha aceptado su posición con deportividad. Por lo tanto, todo quedaba entre Víctor Janeiro y Asraf Beno. El marido de Isa Pantoja ha tenido unos días complicados en la isla. Pues ha protagonizado varias disputas con Rosa Benito, que ha dejado claro que no quiere saber nada de él. Pero, ¿qué opina la audiencia? Pues, por lo que se pudo comprobar, Asraf sigue simpatizando con los espectadores. El joven se convirtió en el salvado de la semana, superando con mucha diferencia en votos a sus contrincantes. Una victoria que él agradeció muy emocionado.

Por lo tanto, ahora, el nombre del nuevo expulsado se encuentra entre Damián Quintero y Víctor Janeiro. Sea quien sea, lo que está claro es que la expulsión del próximo jueves promete no dejar indiferente a nadie. Y es que ambos han dejado claro que son grandes supervivientes. Pero, como en todo juego que se precie, solamente uno puede salir victorioso.

¿Quién será el próximo expulsado? En tan solo unas horas lo descubriremos.