Pareja sorpresa en ‘Supervivientes All Stars’: Ivana y Arkano

Nadie lo tenía en la quiniela, pero en Honduras ya hay una posible pareja que da que hablar. Ivana Icardi y Arkano llevan días compartiendo confidencias, risas y algún que otro momento de complicidad en Supervivientes All Stars, y sus compañeros no han tardado en darse cuenta. La conexión entre la modelo argentina y el rapero ha ido creciendo poco a poco, lejos del ritmo frenético que suelen tener los romances en un reality. Y en la última conexión con Jorge Javier Vázquez, los dos decidieron poner las cartas sobre la mesa. «Evidentemente nos gustamos, evidentemente tenemos ganas de besarnos», reconoció Arkano, que confesó sin rodeos lo que muchos sospechaban. Eso sí, el freestyler dejó claro que todavía se están conociendo y que no piensa precipitarse solo porque haya cámaras, compañeros pendientes y una audiencia esperando ese primer beso.

Y es que la presión del público también pesa. Arkano explicó que los comentarios constantes de «beso, beso» o los de «bonita pareja» le generan ansiedad y terminan por bloquearle. Ivana, por su parte, se mostró mucho más lanzada. «Llevo mucho tiempo soltera. Afuera me cuesta mucho conocer gente», admitió la argentina, que se definió como una enamorada del amor y aseguró que no quiere renunciar a lo que siente por estar en un concurso. «Él va muy despacio, pero yo lo respeto. Yo soy muy lanzada, Jorge», añadió entre risas. Incluso bromeó con que, después de verla en su día a día en los Cayos, Arkano ya la conoce mejor que mucha gente. Sus compañeros se quedaron callados: Yola Berrocal dijo que hacen «muy bonita pareja», y Rubén Torres soltó con humor un «si esto se queda aquí, nadie nos ve, hombre».

Dos veteranos de Honduras

Ninguno de los dos llega nuevo a la isla. Ivana Icardi ya vivió la experiencia en Supervivientes 2020, donde aguantó 84 días, y Arkano fue finalista de la edición de 2024, en la que batió un récord Guinness rapeando durante más de 24 horas seguidas.

Esta vez, sin embargo, el reto parece ir más allá de las pruebas. Jorge Javier les aconsejó que se centraran en lo suyo y que no se dejaran llevar por las expectativas de fuera.

Así lo contaron en la última conexión de Supervivientes All Stars, en Telecinco. De momento, el beso tendrá que esperar, pero desde Happy FM seguiremos con ilusión este romance que está emergiendo y que esperemos que llegue a buen puerto.