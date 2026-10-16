¿Qué pasó ayer en ‘Supervivientes All Stars’? Resumen de una gala con muchas despedidas

Supervivientes All Stars regresó una noche más al prime time de Telecinco y lo hizo de la mano de una nueva gala. Sin embargo, podría decirse que ha sido uno de los programas más intensos e importantes que ha habido hasta la fecha. Pues, entre los temas a tratar, la audiencia fue testigo de la tan esperada unificación, de la despedida de los capitanes, de una nueva expulsión y de la revelación del nombre del repescado. Una gala bastante completita donde no faltó de nada, pues hasta discusiones, pruebas de recompensa y la realización de puentes de la concordia tuvieron lugar. Eso sí, aunque la organización hizo todo lo posible por sembrar la paz entre algunos concursantes, no siempre tuvieron suerte. ¡Realizamos un repaso de lo sucedido!

Dos puentes de la concordia en ‘Supervivientes All Stars’

La tensión se palpa fuertemente en los Cayos Cochinos. Por ello, la organización preparó un puente de la concordia para Asraf Beno y Rubén Torres. Y es que ambos participantes han tenido varias discrepancias. De hecho, el bombero ha señalado al marido de Isa Pantoja de ser un bienqueda y Asraf, por su parte, de no entender cómo él había ganado Supervivientes All Stars 2.

«Cualquier cosa que te hacen y hay dos mirándote y te molesta. Yo veo que te victimizas. Que te molesta que alguien te haga una broma, vale. Pero veo que esa pequeña molestia es que vienen a por mí, soy el centro de atención», le dijo Rubén. Un tenso intercambio de palabras donde ambos se dijeron todo lo que pensaban del otro. Pero, al final, hicieron las paces con un abrazo. Un gesto que no pudieron repetir María Jesús Ruiz y Marta Peñate, que también se subieron después al puente.

Las participantes vivieron momentos donde reinaron los gritos y las acusaciones. Pues, Marta Peñate la acusaba de mentir y decir cosas que no habían salido de su boca. Ante ello, la ex modelo se enfurecía y reiteraba que ella jamás mentía. Acusaciones como «niñata», «mala persona» o señalar de no ser humilde fueron algunas de las que se escucharon. Y es que, por mucho que Jorge Javier Vázquez lo intentó, se negaron a hacer las paces con un abrazo.

¿Surge el amor en ‘Supervivientes All Stars’?

En Telecinco es casi tradición que en sus programas surja el amor. Pero, dadas las circunstancias, podría pensarse que en Supervivientes All Stars no pasaría. Pues, los concursantes están pasando tanta hambre y tantas penurias que no hay tiempo para pensar en el amor. Sin embargo, Arkano e Ivana están más cerca que nunca.

«Para mí, Jorge, llevo mucho tiempo soltera; afuera me cuesta mucho conocer gente, siempre estoy en mi rol de madre y la verdad es que tengo mucho que agradecerle a Supervivientes», comenzó diciendo ella. «La estaba mirando como la miro siempre, con mucho amor, con respeto, con admiración. Ivana es una grandísima mujer», comentó Arkano, por su parte. «Evidentemente nos gustamos, tenemos ganas de besarnos…», agregó el rapero. ¿Surgirá la pasión en Honduras o es todo producto de una carpeta?

Unificación de los equipos

Tras semanas divididos, los participantes se sometieron a un complicado juego de recompensa. De esta manera, si superaban el reto en mayor o menor tiempo, obtendrían una mejor o peor recompensa. Así pues, con 16 minutos de prueba en el reloj, los concursantes se alzaron con la victoria y fueron premiados con un quinqué, un kit de pesca, varias latas de comida y una dotación diaria de 40 gramos de arroz por persona. Ahora, son llamados Playa Leyenda.

Despedida de los capitanes

Marta Peñate y Rubén Torres, como ganadores de las ediciones anteriores de Supervivientes All Stars, han regresado a la isla como capitanes. Durante estas semanas hemos podido ver cómo se encargaban de poner un poco de orden en sus respectivos equipos. Ellos no podían salir nominados, por lo que no se enfrentaban a las nominaciones. Pero esta aventura tampoco ha sido un camino de rosas para ellos. Pues, han recordado lo que es pasar mucha hambre y estar sometidos a tantas penurias.

«Ha sido un placer. Al principio me teníais como tirria porque conocíais a la Marta colaboradora, y lo que más me ha gustado es que me conocierais como persona. Me hubiera gustado mostrar un lado mucho más gracioso y divertido, que no he podido sacar porque no venía de una buena época», ha dicho Marta Peñate. «Voy a generalizar un poquito. Me llevo muy buenos amigos. Dadlo todo, que sois todos unos máquinas», dijo Rubén Torres, por su parte. Ante ello, Jorge Javier Vázquez no dudó en agradecerles a ambos su participación en esta edición.

Posicionamientos y resultados de la repesca

Antes de conocer el veredicto de la audiencia, los participantes no nominados se posicionaron en contra. De esta manera, si se situaban detrás del nominado, querían decir que querían que este abandonara el reality. Una situación donde Chiqui ha sido la peor parada, pues ha recibido más votos. Tras ello, el programa mostró cómo estaban los porcentajes ciegos de las votaciones. Y es que quedó claro que la audiencia no tenía dudas: 61,3% frente a un 38,7%. Así pues, sin ánimos de alargar más este momento, se reveló que la expulsada de la noche era María Jesús Ruiz. Por lo tanto, la repescada ha sido Chiqui, que ha vuelto a convertirse en concursante oficial.

Nominados de la semana en ‘Supervivientes All Stars’

Antes de concluir el programa, como en cada gala, los concursantes nominaron. Un intercambio de opiniones y percepciones donde Asraf Beno, Damián y Víctor Janeiro fueron los elegidos por sus compañeros para estar nominados. Uno de ellos abandonará el concurso la semana que viene. ¿Quién será el siguiente expulsado? En unos días lo descubriremos.