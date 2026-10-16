‘Supervivientes All Stars’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 15 de octubre?

La pasada noche del 15 de octubre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes All Stars. El popular formato, presentado por Jorge Javier Vázquez, tenía por delante una gala bastante completita. Pues, la audiencia sería testigo de la unificación de los equipos, de la despedida de los capitanes y se revelaría el nombre del repescado. Y es que, lamentablemente, esta edición ha estado marcada por la marcha de varios concursantes. El último en tomar rumbo a España ha sido Albert Barranco, que tuvo que abandonar la experiencia del reality por recomendación médica. Y es que el joven, que no paraba de retorcerse de dolor, fue diagnosticado con cólico nefrítico.

Ante ello, y con el objetivo de no recortar la permanencia del programa en Telecinco, la organización tomó la decisión de llevar a cabo una repesca. Así pues, María Jesús Ruiz y Chiqui han tenido que disputarse su permanencia en el formato durante los últimos días. Ambas han sido expulsadas de manera oficial, pero el programa les dio la opción de ser «salvajes». De esta manera, han tenido que buscarse la vida con la comida y con todo. Pero el público elegiría a una de ellas para regresar con sus compañeros y volver a ser concursante oficial de Supervivientes All Stars. ¿Quién ha sido la elegida? ¡Te lo contamos en Happy FM!

¿Quién fue el expulsado ayer, 15 de octubre, en ‘Supervivientes All Stars’?

Las emociones han estado a flor de piel en todo momento durante la gala. De hecho, antes de conocer el veredicto de la audiencia, los participantes no nominados se posicionaron en contra. De esta manera, si se situaban detrás del nominado, querían decir que querían que este abandonara el reality. Una situación donde Chiqui ha sido la peor parada, pues ha recibido más votos.

Tras ello, el programa mostró cómo estaban los porcentajes ciegos de las votaciones. Y es que quedó claro que la audiencia no tenía dudas. La diferencia era bastante notable: 61,3% frente a un 38,7%. Así pues, sin ánimos de alargar más este momento, la expulsada de la noche ha sido María Jesús Ruiz. Por lo tanto, la repescada ha sido Chiqui, que vuelve a convertirse en concursante oficial. Una victoria para la ex concursante de Gran Hermano que ha celebrado entre lágrimas.

María Jesús, al respecto, se ha alegrado por su compañera y no ha dudado en abrazarla. María Lamela, presentadora del formato, quiso dedicarle unas palabras a la expulsada. «Muchísimas gracias por formar parte de esto, ha sido un auténtico placer contar contigo, eres una bomba de carácter, de fuerza, de energía, una intensidad absoluta hecha persona, pero ha sido tremendo tenerte aquí. Gracias por tu paso por Supervivientes All Stars», le dijo antes de dejarla marchar.