‘Supervivientes All Stars’ toma una firme decisión sobre el futuro de Barranco

La pasada noche del 8 de octubre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva emisión de Supervivientes All Stars. Un encuentro televisivo capitaneado por Jorge Javier Vázquez donde la audiencia tuvo la oportunidad de ser conocedora de todo lo acontecido en la isla durante los últimos días, que no ha sido poco. De esta manera, entre conflictos, pruebas y ceremonias de expulsión, también se reveló lo que sucedería con Albert Barranco. Pues, recordemos, el superviviente ha tenido que ser atendido por el equipo médico debido a que presentaba fuertes dolores.

Desde entonces, el joven se ha sometido a diversas pruebas para conocer el motivo de sus dolencias. Fue así como se reveló que estaba padeciendo cólico nefrítico. Durante los últimos días, el equipo médico le ha administrado los medicamentos pertinentes a Albert Barranco. Pero dejaron claro que le tendrían en observación. Pues, en el caso de no presentar mejoras, debería volver a España para poder curarse mejor. Por ello, la gala de anoche era clave para el concursante. Pues, aunque él no quería irse, su destino estaba en manos de los médicos. Y es que apenas ha pasado un mes desde que comenzó su andadura en Honduras.

Barranco abandona ‘Supervivientes All Stars’

El participante comenzó a sentir dolor el pasado fin de semana. Sin embargo, y lamentablemente, la medicación no ha logrado remitir el dolor. De hecho, en el programa del pasado martes no pudo participar en el juego de recompensa debido a su situación. Desde entonces, ha estado en observación por parte del equipo. Pero han llegado a la conclusión de que debía abandonar la aventura si quería recuperarse.

«Pensaba que en estos días con la medicación avanzaría, pero sigo con la molestia. Cuando el dolor pega, pega duro», le contó a Jorge Javier Vázquez antes de conocer su futuro en el programa. Tras ello, el presentador le comunicó que el medicamento había conseguido reducir un poco las molestias, pero que el dolor seguía sin ser erradicado. Por ello, lo mejor era que regresase a España. «Por todo esto, es necesario que abandone el concurso», explicó el presentador.

El parte médico le sentó como un jarro de agua fría a Albert Barranco. Pero el joven confesó que se esperaba este desenlace. «Por mucho que me duela, me lo imaginaba. Sé que no podía estar al 100%; la salud va por delante de todo. Muy a mi pesar, sabía que esto iba a pasar», dijo. «Estoy orgulloso del concurso que he hecho, espero que la gente haya estado contenta de mi paso por Honduras, pero todo en la vida pasa por algo», agregó con resignación. De esta manera, Supervivientes All Stars sufre una nueva baja en su edición. Pues, la primera fue la de Alma Cortés.