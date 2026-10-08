Lo primero es lo primero: vota en la encuesta que tienes justo encima de este texto, en la parte de arriba del artículo. Solo te llevará un segundo y así sabremos a quién ve fuera de Honduras la comunidad de Happy FM antes de que se conozca el resultado de la eliminación de Supervivientes All Stars.

Cuatro nominados y una sola salida

La quinta gala de Supervivientes All Stars se emite hoy, jueves 8 de octubre, a las 21:45 horas en Telecinco, con Jorge Javier Vázquez y María Lamela al frente. El programa quedará marcado por la expulsión de uno de los cuatro nominados: Arkano, Chiqui, Ivana y María Jesús. Los cuatro llegan a esta noche tras una semana intensa en el reality, con el recuerdo todavía reciente del enfrentamiento entre los equipos Luna y Sol por el asalto a la caseta del equipo técnico.

Nominaciones especiales y duelo de capitanes

La gala traerá además una ronda de nominaciones especiales que, según anuncia el programa, «romperá cualquier posible estrategia prediseñada». El perdedor del duelo de capitanes entre Marta y Torres nominará directamente a un miembro de su equipo. El ganador capitaneará el equipo Sol y podrá dar inmunidad a un integrante, mientras que el perdedor liderará el equipo Luna. También habrá juego de líder, un juego de localización con la mejor zona de Laguna Cacao como premio y una reunión en la palapa.

En esa reunión se tratarán el conflicto entre ambos grupos tras el asalto del equipo Luna, las diferencias entre Marta y Torres y las críticas a María Jesús. La gala incluirá, además, el anuncio de los médicos sobre la continuidad de Barranco, que el programa presenta como «un gran anuncio que supondrá un giro en el reality».

¿Quién crees que se va?

Con cuatro nombres sobre la mesa y la votación en manos del público, la decisión está abierta. Si todavía no lo has hecho, sube hasta el principio del artículo y deja tu respuesta en la encuesta de Happy FM. Así podrás comparar tu predicción con la del resto de lectores cuando se conozca el expulsado.