Los dos gestos que confirman que la audiencia de ‘Supervivientes’ se ha posicionado con Marta Peñate

La pasada noche del 13 de octubre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva emisión de Supervivientes All Stars. El popular formato comenzó hace tan solo un mes, pero podría decirse que ya hemos visto numerosos conflictos. De hecho, el más reciente ha sido el protagonizado por María Jesús Ruiz, Chiqui y Marta Peñate. Y es que ha quedado claro que las participantes no simpatizan nada entre ellas. Pero, en las últimas galas, las discusiones han ascendido de nivel. Pues, recordemos, María Jesús Ruiz acusó a la canaria de decir que no quería tener relación con Chiqui porque pertenece a una clase social inferior a la de ella.

Una acusación gravísima, pero que la ex modelo y la propia Chiqui defendieron hasta la saciedad. Ante ello, Marta Peñate no pudo evitar echarse a llorar, pues la estaban acusando de algo que ella no había dicho. La organización preguntó al resto de concursantes si habían escuchado dichas declaraciones, pero absolutamente todos negaron que esas palabras saliesen de la boca de Marta Peñate. De hecho, hasta el propio Albert Baranco, que se encontraba en plató por haber tenido que abandonar el concurso por prescripción médica, comentó que era imposible. Pues, si eso hubiera sido verdad, se hubiese grabado debido a que las cámaras están todo el día con ellos.

Chiqui a Marta Peñate en ‘Supervivientes’: «Ella nunca va a ser feliz como yo con mis hijas»

En la gala de anoche, durante la emisión de Tierra de Nadie, Jorge Javier Vázquez tuvo la oportunidad de volver a hablar con las protagonistas. Pero nada había cambiado. Cada una seguía defendiendo su postura, pero Marta Peñate exigía una disculpa por parte de sus compañeras. Eso sí, dejó claro que creía en el karma y la vida se encargaría de poner todo en su sitio. Y es que indiferente no es el hecho de que María Jesús y Chiqui se encuentran en la cuerda floja del concurso.

Tras esta discusión, curiosamente, la audiencia decidió expulsar a Chiqui en la expulsión sorpresa que tuvo lugar. Respecto a María Jesús Ruiz, ella ya fue expulsada en la gala del pasado jueves. Por lo tanto, ambas están en manos de la repesca. ¿Será que la audiencia está a favor de Marta Peñate? Sea como sea, son coincidencias que no dejan indiferente. Asimismo, en la gala de anoche, Chiqui pronunció una frase que, a lo mejor, fue la que la ha sentenciado de manera definitiva.

«Ella nunca va a ser feliz como yo con mis hijas», dijo. Unas palabras muy dañinas, pues por todos es bien sabido que Marta Peñate y su pareja, Tony Spina, están teniendo muchas dificultades para ser padres. Por su parte, la canaria la cayó con pocas palabras. «Quien ha estado en el infierno ya no se quema con nada», le dijo. «Ojalá encuentres a alguien que te haga tan feliz como mi marido», agregó. Y es que Peñate quiso dejar claro que la felicidad de una persona no se mide por el hecho de tener hijos o no.

La audiencia de ‘Supervivientes’ reacciona al conflicto de Marta, Chiqui y María Jesús

El resultado de las últimas expulsiones puede interpretarse como un claro indicativo que refleja que la audiencia tampoco simpatiza con Chiqui y María Jesús. Pero, en plataformas como X (anteriormente conocida como Twitter), han sido mucho más claros al respecto.

«He defendido a Chiqui hasta el fin. Hasta hoy. Lo que le ha dicho a Marta… por mucho perdón, es un ataque muy bajuno… así que no salvo a nadie. Contigo hasta el fin, Marta», «El comentario tan RUIN de Chiqui… Me quedo a cuadros. Menos mal que tenemos a alguien como Yola entendiendo y defendiendo a Marta» o «Me da vergüenza esta situación y me da mucha pena Marta, sinceramente», son algunos de los comentarios que se pueden leer. Así pues, teniendo esto en cuenta. Podríamos decir que, en este conflicto, la audiencia de Supervivientes ya se ha posicionado.