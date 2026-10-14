‘Supervivientes All Stars 3’: ¿quién fue el expulsado sorpresa de ayer, martes 13 de septiembre?

La pasada noche del 13 de octubre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la emisión de una nueva entrega de Supervivientes All Stars 3. El popular formato emitió una nueva entrega de Tierra de Nadie y, con ello, la audiencia tuvo la oportunidad de conocer todo lo que ha pasado en Honduras durante los últimos días. De esta manera, además de abordar ciertas polémicas surgidas, el público fue testigo de una expulsión sorpresa. Los cuatro nominados debían enfrentarse al televoto, pues uno de ellos abandonaría la experiencia del reality. Un momento de máxima tensión donde Yola Berrocal, Víctor Janeiro, Omar Sánchez y Chiqui eran los perjudicados.

Lo habitual es que la expulsión se produzca en la gala del jueves, pero la organización del programa ya ha avanzado que se avecinan muchos cambios en la edición. En el programa de este próximo día 15 de octubre, el público será testigo de la esperada unificación, la resolución de la repesca y la marcha de Marta Peñate y Rubén Torres. Así pues, con el calendario en marcha, los nominados se sometieron a la ceremonia de salvación. Sentados bajo tres cubos, los bañados por pintura negra continuarían nominados. Pero el bañado por pintura blanca sería el salvado de la noche.

¿Quién fue el expulsado sorpresa ayer, 13 de octubre, en ‘Supervivientes All Stars 3’?

Siguiendo el proceso de la ceremonia de salvación, la bañada en pintura blanca ha sido Yola Berrocal. Por lo tanto, el nombre del nominado estaba entre Víctor Janeiro, Omar Sánchez y Chiqui. Sin embargo, la audiencia volvió a dictaminar sentencia y el siguiente salvado fue el ex marido de Anabel Pantoja. Una situación que dejó entre la espada y la pared al ex torero y a la ex concursante de Gran Hermano. Pero, por mucho que los dos querían continuar en el formato, uno de ellos debía abandonar.

La elegida por la audiencia fue Chiqui, que aceptó su expulsión con deportividad. La participante obtuvo un 39,8% de los votos positivos, frente al 60,2% de los que obtuvo Víctor Janeiro. Por lo tanto, no fue una expulsión ajustada. Pero la sorpresa de Chiqui fue mayúscula cuando le comunicaron que continuaba en la isla. Eso sí, ahora ha pasado a ser una «salvaje», al igual que María Jesús Ruiz.

Una de las dos será la repescada de la edición, pero esa decisión la tomará la audiencia y se revelará el jueves. Cabe señalar que a Chiqui no le ha sentado muy bien esta decisión del programa. Pero ha aceptado las circunstancias y se ha mostrado dispuesta a luchar por ganar la repesca. ¿Quién será la repescada en la gala del jueves? En tan solo unas horas lo descubriremos.