Chiqui desvela el motivo de su divorcio de Borja: «Fue lo peor tanto físico como psicológico»

Chiqui ha vivido uno de los momentos más emotivos de Supervivientes All Stars 3. Durante la gala del domingo, la concursante se enfrentó al puente de las emociones, la prueba en la que cada participante recorre distintos peldaños que representan etapas fundamentales de su vida. Entre lágrimas repasó desde su infancia, su paso por Gran Hermano, su retirada de la televisión y la pérdida de su madre, pero el momento que más impactó fue cuando habló de su divorcio. «Cuando me casé, me casé por amor y pensaba que iba a ser para toda la vida. Me casé muy enamorada», recordó ante la presentadora, María Lamela. Sin embargo, la historia no tuvo el final que esperaba: «Fue muy bonito al principio, pero después fue lo peor tanto físico como psicológico. Lo peor». Unas palabras con las que la ex concursante de Gran Hermano 10 rompió un silencio que había mantenido durante muchos años sobre su matrimonio.

Chiqui quiso dejar claro que su separación no tuvo nada que ver con una traición: «No me divorcié por una infidelidad, me divorcié por cosas muy fuertes en mi matrimonio, y el mensaje que quiero dar a esas mujeres es que no consientan ninguna». La concursante explicó que llegó a a aguantar «cinco años consecutivos» con la esperanza de que las cosas mejoraran. «Piensas que esa persona va a cambiar y no es así, no cambian», lamentó. También reconoció que fueron muchos los miedos que la frenaron a la hora de tomar la decisión, entre ellos el temor a que todo saltara a los medios de comunicación. «Nunca lo había contado y quiero contarlo para ayudar a esas personas, hombres y mujeres. No hay que aguantar nada, María, nada», aseguró, visiblemente emocionada. Y fue tajante con la culpa que todavía arrastra: «No me lo voy a perdonar jamás ese aguante. No tenía que haber pasado ni la primera».

«Mejor estar sola que mal acompañada»

Pese a la dureza de su relato, Chiqui aseguró que esa etapa ya forma parte del pasado: «Ya está superado, hago mi vida como mejor puedo, sola. Mejor estar sola que mal acompañada».

En el puente también recordó su infancia, marcada por las burlas de otros niños. «Se metían con mi físico», confesó, aunque aseguró que sus padres le enseñaron a quererse tal y como es: «Yo soy diferente y ellos me enseñaron a quererme como soy, diferente. No por eso soy menor que nadie».

Además, recordó su etapa como reportera de televisión, de la que solo guarda agradecimiento: «Ese programa me enseñó mucho, lo agradezco un montón». Y lanzó un deseo para el futuro: «Me gustaría encontrar ese amor para toda la vida».

Como ya te contamos en Happy FM hace algunos días, su divorcio con Borja fue de lo más complicado, pero hasta ahora no sabíamos los problemas por los que había tenido que pasar la concursante de Supervivientes All Stars.