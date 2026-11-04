Desternillante momento de Chiqui al ser preguntada por ‘La bola negra’: «No sé qué es eso»

Este martes se ha celebrado una nueva entrega de Supervivientes All Star 3 y, como viene siendo costumbre, dos de las grandes protagonistas de la noche han sido Yola Berrocal y Chiqui Martínez. La primera ha hablado de sus sueños de ser actriz, mientras que la segunda ha hablado con Jorge Javier Vázquez sobre el gran evento cinematográfico del momento, la película La bola negra, dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi.

Durante la convivencia en la isla de Honduras, Yola Berrocal ha dicho que, desde que era muy pequeña, su sueño fue el de ser actriz y que, de hecho, se preparó para ello y participó en varias producciones cinematográficas.

Compañeros de Yola, como Rosa Benito, se han sorprendido ante las confesiones de la que ha sido una de las grandes figuras de los realities de nuestro país. «Yo no te he visto en ninguna película», le ha dicho la cuñada de Rocío Jurado.

Tras ver el vídeo de este conflicto entre ellas, en directo, Jorge Javier Vázquez, desde el plató de Madrid, ha hecho partícipe a Chiqui (Almudena Martínez) de la trifulca entre sus compañeras y le ha preguntado: «¿Te hubiera gustado salir en La bola negra?».

Chiqui no ha entendido lo que le había preguntado el presentador catalán, ante lo que él ha insistido: «Pero Chiqui, por ejemplo, ¿de verdad que no te hubiera gustado trabajar al lado de Guitarricadelafuente?.»

«Es que no sé quién es ese. Eso es muy antiguo. Yo soy más moderna. A mí la bola negra, la que me van a echar de pintura negra encima. Eso es lo negro que voy a ver». A mí lo que me hubiera gustado es participar en Aquí no hay quien viva o La que se avecina’», ha respondido Chiqui.

Rosa Benito, a su lado, ha apoyado a Chiqui y ha expresado que no sabía lo que era ni La bola negra ni Guitarricadelafuente, ante lo que Almudena ha dicho: «Ni Rosa lo conoce, Jorge. Tiene que ser de la época de Tutankamón.»

‘La bola negra’ ya es la película más taquillera del año en España

La bola negra ha sido vista ya por más de cinco millones y medio de espectadores. Tras seis semanas en cartel, la película supera los registros en salas de grandes superproducciones internacionales como Spider-Man: Brand New Day y La Odisea de Christopher Nolan, y se consagra como la tercera película española más taquillera de todos los tiempos tras superar la marca histórica de Ocho apellidos catalanes en 2015.

El filme ha logrado este hito en un tiempo récord de tan solo 6 semanas en carteleras, en las que se ha mantenido diariamente ocupando el número 1 de la taquilla nacional y manteniéndose en 552 cines de todo el territorio español.