Pamela Anderson (59 años), actriz: «Siempre he entrenado mi cuerpo, tengo hipermovilidad articular y necesito mantener mi fuerza»

Pamela Anderson ha compartido algunos de sus hábitos para mantenerse en forma, con especial atención a la hipermovilidad articular que padece. Caminar cada mañana, trabajar en su jardín, practicar pilates y mantener una alimentación vegetariana forman parte de una rutina en la que prima el bienestar frente a la exigencia.

La mítica actriz ha encontrado una manera de cuidar su cuerpo que puede servirte de ejemplo. A sus 59 años, sigue cuidando su físico, aunque sus prioridades han cambiado con el paso del tiempo. Lejos de perseguir los cánones estéticos que marcaron buena parte de su trayectoria profesional, ahora busca mantener la fuerza, conservar la movilidad y sentirse bien en su día a día.

La intérprete, que alcanzó una enorme popularidad internacional gracias a su papel en la serie Los vigilantes de la playa, ha explicado algunos de los hábitos que forman parte de su rutina. Durante una entrevista con People, Anderson ha explicado que para ella es importante moverse y estar activa.

Hay un aspecto de su salud que condiciona especialmente la manera en la que entrena: la hipermovilidad articular. Esta condición hace que sus articulaciones tengan una amplitud de movimiento superior a la habitual. Por eso, mantener una musculatura fuerte resulta importante para favorecer la estabilidad y evitar que el cuerpo dependa exclusivamente de la flexibilidad.

«Siempre he entrenado mi cuerpo, tengo hipermovilidad articular y necesito mantener mi fuerza», ha explicado la actriz.

Caminar todas las mañanas

El día de Pamela Anderson comienza generalmente temprano y con tranquilidad. La actriz ha explicado que disfruta de esos primeros momentos de la jornada, en los que puede leer, escribir o simplemente dedicar tiempo a sí misma antes de que comiencen las obligaciones cotidianas.

Uno de los hábitos que procura mantener es el cuidado de su piel, una parte importante de su rutina matinal. Después de completar la limpieza facial, sale a caminar, independientemente de las condiciones meteorológicas.

«Camino todas las mañanas. Necesito respirar aire fresco, haga el tiempo que haga», ha contado. Para ella, este paseo no responde necesariamente a la intención de alcanzar una determinada cifra de pasos o cumplir un objetivo deportivo.

La caminata también encaja con las necesidades de una persona con hipermovilidad articular. Frente a otras actividades de mayor impacto, caminar permite trabajar la resistencia y activar diferentes grupos musculares sin someter al organismo a esfuerzos tan intensos. Eso sí, la intensidad y la duración deben adaptarse siempre a las características y necesidades de cada persona.

Su pasión por la jardinería

Otra de las actividades a las que Pamela Anderson concede especial importancia es la jardinería. La actriz disfruta trabajando al aire libre y considera que cuidar las plantas puede convertirse en una forma muy completa de mantenerse en movimiento.

Su planteamiento se aleja de la idea de que el ejercicio tiene que realizarse necesariamente en un gimnasio. Para Anderson, trabajar en el jardín también supone entrenar el cuerpo. Transportar tierra, agacharse para retirar las malas hierbas, estirarse para alcanzar determinadas ramas o cargar con las regaderas son actividades que implican diferentes grupos musculares.

La actriz también ha encontrado en el baile otra manera de mantenerse activa. Durante una etapa de su vida estuvo estudiando ballet en París, una experiencia que contribuyó a desarrollar su flexibilidad y su control corporal. Aunque reconoce la importancia que ha tenido esta disciplina en su relación con el movimiento, actualmente procura no descuidar el trabajo de resistencia.

La importancia de hacer pilates

Entre las disciplinas que forman parte de sus preferencias también destaca el pilates. Pamela Anderson ha reconocido que le encanta esta actividad y que la ha practicado durante diferentes etapas de su vida, especialmente cuando participó en producciones teatrales en Broadway.

El pilates permite trabajar la musculatura profunda, la postura, el equilibrio y el control de los movimientos. Son aspectos especialmente relevantes para quienes necesitan prestar atención a la estabilidad de sus articulaciones. En el caso de la actriz, esta práctica encaja con su intención de mantener un cuerpo fuerte y funcional.

A estos hábitos añade los masajes regulares, que forman parte de sus cuidados físicos. Anderson entiende que atender el cuerpo no consiste únicamente en realizar, sino en dedicarle tiempo a la recuperación y al descanso.

Pamela Anderson es vegetariana

La alimentación es otro de los aspectos a los que Pamela Anderson atribuye parte de su bienestar. La actriz sigue una dieta vegetariana y considera que esta elección ha influido positivamente en su estado físico.

«Creo que ser vegetariana me ha mantenido joven», explicaba en la entrevista de People que hemos mencionado anteriormente. También insistía en que disfruta de buena salud y que procura trabajar para conservarla.

Como vemos, la rutina de Pamela Anderson combina movimiento, alimentación y cuidado personal, sin que el gimnasio ocupe necesariamente el centro de su vida. Caminar, bailar, trabajar en el jardín y practicar pilates son algunas de las actividades que ha incorporado a su día a día.