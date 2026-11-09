La contundente respuesta de Rocío Crusset a quienes especulan con que se casó embarazada: «Siento deciros que vuestras cuentas no salen»

La felicidad de Rocío Crusset por su próximo estreno como madre se ha visto acompañada de una polémica que no esperaba. Hace apenas unas horas, la modelo anunciaba a través de sus redes sociales que está embarazada de su primer hijo junto a Charlie Schein. Una noticia muy especial que compartía con una fotografía en la que presumía de embarazo y un mensaje cargado de ilusión. Sin embargo, el anuncio no tardaba en convertirse en objeto de debate entre algunos usuarios, que comenzaban a especular sobre el tiempo de gestación y a cuestionar si la pareja se había casado cuando ella ya estaba embarazada. Ante los comentarios, la hija de Mariló Montero ha decidido responder y poner los puntos sobre las íes, aunque poco después ha terminado borrando su publicación.

El pasado mes de mayo, Rocío Crusset y Charlie Schein se daban el ‘sí, quiero’ en una ceremonia íntima celebrada en Nueva York. Antes del enlace, la pareja organizó una fiesta en el hotel Cipriani, propiedad de la familia de una antigua pareja de la modelo. Meses después, los recién casados volvían a celebrar su unión en Ibiza, esta vez rodeados de amigos y familiares que viven en España. Ahora, cinco meses después de aquella boda, la hija de Carlos Herrera y Mariló Montero anunciaba que está esperando su primer hijo con un mensaje en inglés que no dejaba lugar a dudas: «Baby gringo on the way». Una referencia a las raíces estadounidenses de su marido con la que compartía una de las noticias más especiales de su vida.

La publicación no tardaba en generar numerosas reacciones. Mientras muchos seguidores y rostros conocidos felicitaban a la pareja por la buena noticia, otros usuarios centraban sus comentarios en el tiempo que habría transcurrido desde la boda y en los meses de embarazo de la modelo. Unas especulaciones a las que Rocío Crusset no ha querido permanecer ajena y que han terminado provocando una respuesta directa por su parte.

En una historia de Instagram que posteriormente eliminaba, como bien refleja la cuenta de Ricardo Castillejo en la red social, la modelo comenzaba dirigiéndose a quienes habían hecho sus propias cuentas sobre su embarazo: «Para los entendidos y curiosos, que veo que sois muchos». A continuación, aclaraba uno de los comentarios que más se habían repetido desde que anunció la noticia: «No me casé embarazada. En absoluto. Y tampoco me casé por estarlo». Rocío también ironizaba sobre las teorías que habían circulado en redes sociales y dejaba claro que no entendía que algunos usuarios hubieran llegado a esa conclusión.

La hija de Mariló Montero también quiso responder a quienes aseguraban conocer el tiempo exacto de gestación a partir de una fotografía. «Quienes estáis afirmando de cuántos meses estoy basándoos en una foto, siento deciros que vuestras cuentas no salen», escribía. Una contestación con la que rechazaba las deducciones que se habían hecho sobre su embarazo sin que ella hubiera compartido ningún dato al respecto.

«Cada embarazo es un mundo, pero lo que más me sorprende es la facilidad con la que algunos os tomáis la libertad de afirmar, con tanta seguridad, algo que ni siquiera he compartido», añadía. Un mensaje con el que Rocío Crusset reivindicaba su derecho a vivir esta etapa sin tener que dar explicaciones sobre cada detalle de su vida privada. Finalmente, la modelo optaba por borrar la publicación, después de haber respondido a quienes habían convertido su anuncio de embarazo en motivo de especulación.

Por el momento, Rocío y Charlie disfrutan de la espera de su primer hijo sin haber desvelado públicamente cuántos meses de embarazo tiene la modelo. Una información que, tal y como ella misma ha dejado claro, no tiene por qué compartir con quienes siguen cada uno de sus pasos en las redes sociales.