Paula Álvarez, colombiana trabajando de limpiadora en España: «En mi país era contable y aquí he tenido que aprender a limpiar pisos para sobrevivir»

El sector de la limpieza profesional emplea en España a 470.000 personas en el ámbito privado y supone el 1,05% del Producto Interior Bruto (PIB), según el «Estudio sobre el empleo en el sector de la limpieza», elaborado por las Asociaciones, Federaciones y Empresas de Limpieza Nacionales (Afelín). Asimismo, los servicios a edificios y las actividades de jardinería, entre los que la limpieza ocupa un lugar destacado, representan el 4% del empleo total, frente al 2,4% de media europea. Esta cifra sitúa al país como el segundo de la Unión Europea donde esta actividad tiene mayor peso en el mercado laboral, sólo por detrás de Bélgica, con un 5,1%.

En este contexto, la población extranjera residente en España representa el 42% de las personas empleadas en el trabajo doméstico, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Entre ellas, se encuentra Paula Álvarez, una joven colombiana de 24 años que, hace tres años, decidió abandonar su país para empezar una nueva vida en España. En Colombia trabajaba como auxiliar contable, pero su situación profesional dio un giro tras emigrar. «Pasé de ser auxiliar contable en Colombia a limpiar pisos en España», explica.

La experiencia de una colombiana que trabaja de limpiadora en España

La decisión de emigrar no fue fácil y, según cuenta en uno de sus vídeos publicados en redes sociales, muchas personas de su entorno no confiaban en ella. «Cuando le conté a mi familia que había tomado la decisión de emigrar a España en busca de una mejor calidad de vida y nuevas experiencias no me creían capaz. No les cabía en la cabeza que la niña de la casa, que no sabía ni freír un huevo y se le quemaba el agua hervida fuera capaz de sobrevivir en el exterior y mucho menos limpiando pisos», recuerda.

Paula cuenta que se crio en un entorno muy protegido, en el que apenas tenía que ocuparse de las tareas del hogar. «En mi casa no me tocaba ni mover un solo dedo porque sí, lo admito, era la mimada de mi abuela y por más que yo le dijera que iba a hacer algo en la casa ella me decía que no, que para eso ella estaba», explica. Sin embargo, llegó un punto en el que sintió la necesidad de salir de su zona de confort.

«Muchos se preguntarán que por qué dejé un trabajo de oficina por algo tan difícil como es migrar. Y es que no solo es la estabilidad económica o laboral, sino la del hogar. Siempre viví con mis abuelos y aunque yo aportaba económicamente en la casa, para nadie es un secreto que en la casa de los abuelos o de los padres se tiene todo», continúa.

La joven también reconoce que no se imaginaba pasando toda su vida siguiendo la misma rutina. No quería llegar a los 40 años trabajando en una oficina, y fue esa inquietud una de las razones que la llevaron a dar el paso y empezar una nueva vida en España junto a su pareja.

«Mi abuelo siempre me dijo que saliera adelante y que viviera la vida que ellos no vivieron. Eso fue lo que me impulsó a volar. Sonará raro para muchos, pero en el fondo siempre sentí que no encajaba. Siempre he querido salir a comerme el mundo, salir de mi zona de confort». Finalmente, aterrizó en España con lo justo para comenzar esta aventura. «Una maleta de 10 kilos, con 2 vaqueros, 4 blusas y 2 pares de zapatos, sin saber nada de lo que nos esperaba».

Su nueva realidad la llevó a realizar tareas que hasta entonces nunca había tenido que hacer. «La niña de casa que tuvo que aprender a limpiar y a cocinar para poder sobrevivir en un país nuevo, me llevó a descubrir que me gusta la cocina. Me tocó aprender a limpiar. El que ha emigrado sabe que una se tiene que volver lo que nunca ha sido», asegura.

Al echar la vista atrás, reconoce que se siente satisfecha con todo lo que ha conseguido hasta ahora. «Hasta el día de hoy estoy súper orgullosa de mí misma. Ver hasta dónde he llegado y todo el camino que me falta porque no piensen que me quiero quedar toda la vida trabajando en limpiezas», afirma.

A pesar de que ahora se dedica al sector de la limpieza, Paula quiere seguir estudiando, avanzar en su carrera profesional y, más adelante, poner en marcha su propio proyecto. «Soy una soñadora despierta, pero eso es lo que me mantiene en pie, vivir soñando hasta conseguirlo. Y si muchas personas lo han conseguido y lo han logrado ¿por qué yo no? Soy una auxiliar contable limpiando pisos, pero esto es sólo el comienzo».