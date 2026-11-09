La universidad privada donde estudia Daniella Bustamante: 12.000 euros por curso y la hija pequeña de Pedro Sánchez entre sus alumnas

Hace unos meses veíamos cómo Daniella Bustamante comenzaba a escoger su propio camino. Desde que se graduó y sus padres, Paula Echevarría y David Bustamante, compartieron una fotografía con ella, su rostro empezó a adquirir una mayor presencia pública. Aunque está apostando por las redes sociales y cada vez se muestra más cómoda delante de las cámaras, la joven no ha querido dejar de lado su formación universitaria. Por eso, ha decidido orientar sus estudios hacia el marketing y las relaciones públicas. El centro que ha elegido para dar este paso no es precisamente uno cualquiera: se trata de una de las escuelas de negocios más reconocidas de España, donde también estudia Carlota Sánchez, la hija menor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Begoña Gómez.

Ambas han coincidido en ESIC University, un centro privado situado en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón. Sin embargo, han optado por caminos académicos diferentes: mientras Daniella cursa Marketing y Relaciones Públicas, Carlota estudia un doble grado bilingüe en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Marketing. Una coincidencia que ha puesto el foco en esta universidad privada, en sus titulaciones y en los requisitos necesarios para acceder a sus aulas.

En esta universidad también han estudiado también Iciar, hija de Emilio Aragón, el hijo de Juan del Val y Nuria Roca; Hugo Rodríguez de Prada, cofundador de Grosso Napoletano; Anna, hija de Muñoz Escassi; o Jorge Bárcenas, ex de Victoria Federica.

Desde que su nombre y su imagen comenzaron a despertar interés, hemos podido ver cómo Daniella Bustamante se desenvuelve en diferentes escenarios públicos, desde photocalls hasta entrevistas. A esto se suman los vídeos que comparte en sus redes sociales, donde participa en el popular formato get ready with me mientras habla de su vida, sus inquietudes y la manera en la que afronta determinadas situaciones. Tanto en las conversaciones con los medios de comunicación durante una alfombra roja como en los contenidos que graba desde la intimidad de su casa, la hija de Paula Echevarría y David Bustamante ha ido encontrando su espacio ante el público.

La prestigiosa escuela de negocios que ha escogido Daniella Bustamante

Para dar forma a su futuro académico y profesional, la hija de David Bustamante ha escogido uno de los centros de referencia en el ámbito empresarial y de la comunicación: ESIC Business & Marketing School. A lo largo de los años, sus titulaciones de grado, entre ellas Publicidad y Relaciones Públicas, y sus programas de posgrado especializados, como Dirección de Marketing, han logrado posicionarse entre los más destacados de España en diferentes rankings nacionales. Además, en materia de reputación corporativa, la institución ocupa el puesto 65 a nivel nacional y la segunda posición entre las escuelas de negocios españolas.

En cuanto al grado que ha elegido Daniella Bustamante, se trata de una formación de cuatro años cuyo coste puede oscilar entre los 11.000 y los 12.500 euros por curso académico, dependiendo de la sede y de los conceptos incluidos en la matrícula. De esta manera, completar los cuatro años de carrera supondría una inversión aproximada de entre 44.000 y 50.000 euros. Eso sí, cuenta con unas pruebas de admisión donde hacen una entrevista personal; después tienen que escribir una carta de motivación, hacer un caso práctico y, además, tienen que pasar una prueba de inglés.

Así es la carrera que ha escogido Daniella Bustamante

En el caso de la sede de Pozuelo de Alarcón, donde estudia la hija de Paula Echevarría y David Bustamante, el plan de estudios combina distintas disciplinas relacionadas con la comunicación, la publicidad y el mundo empresarial. Entre las asignaturas que forman parte de esta formación se encuentran Fundamentos de las Relaciones Públicas, Planificación Estratégica Publicitaria, Introducción al Marketing, Teorías de la Comunicación, Creatividad e Investigación Comercial.

La formación también concede un peso importante a la experiencia práctica. A lo largo de la carrera, los estudiantes pueden enfrentarse a retos vinculados con marcas reales, resolver briefings y participar en proyectos tutorizados en colaboración con compañías que mantienen acuerdos con la institución, como Renault o Mahou, entre otras. A esta orientación se suma otro de los datos que destaca el centro: una tasa de empleabilidad del 95% entre sus alumnos, una cifra que sitúa la inserción laboral como uno de los principales atractivos de su propuesta académica.

El enfoque de ESIC combina así los conocimientos de comunicación y marketing con una perspectiva empresarial y práctica. Una preparación pensada para quienes quieren desarrollar su trayectoria en agencias de publicidad, departamentos de cuentas, consultoras de comunicación o áreas de marketing de grandes compañías.

Un aprendizaje que puede aplicar a su marca personal

Los conocimientos que Daniella Bustamante adquirirá durante estos años no solo tienen aplicación en el ámbito de las grandes empresas. También pueden servirle para comprender mejor cómo se construye una marca personal y qué herramientas intervienen en el desarrollo de una identidad pública. El marketing permite trabajar aspectos como el propósito, los valores y el tono de comunicación, elementos que resultan especialmente relevantes en un momento en el que la joven está comenzando a definir su propia presencia en redes sociales, más allá de la popularidad de sus padres.

Las relaciones públicas, por su parte, abordan la manera de establecer vínculos con los medios de comunicación, las marcas y el público. También incluyen aspectos relacionados con la gestión de la reputación y la comunicación en situaciones delicadas. En un entorno digital en el que un comentario, una publicación o un malentendido pueden generar una importante repercusión, conocer cómo se construye y protege una imagen pública puede convertirse en una herramienta de gran utilidad.

La carrera que ha escogido Daniella Bustamante le permitirá acercarse al funcionamiento del mercado, entender cómo se relacionan las marcas con los consumidores y conocer de primera mano las claves de la comunicación. Una formación que, además de abrirle distintas posibilidades profesionales, puede aportarle conocimientos para gestionar su propia imagen y seguir construyendo una identidad independiente de la de sus padres.