La petición de David Bustamente ante las críticas a su hija Daniella: «Que la dejen vivir y equivocarse»

David Bustamante no oculta el orgullo que siente por su hija Daniella, fruto de su relación con Paula Echevarría. El cantante ha aprovechado suentrevista en el programa El perro andaluz, presentado por Manu Sánchez, para hablar de la nueva etapa que atraviesa la joven, que cumplió 18 años el pasado mes de agosto.

En plena transición hacia la vida adulta, Daniella ha comenzado sus estudios universitarios y continúa despertando interés por su presencia en las redes sociales. Una exposición pública que su padre comprende, pero ante la que ha querido marcar un límite: pide respeto para su hija y reclama que pueda crecer sin sentirse constantemente observada.

«Es una muy buena niña que va quemando etapas de forma muy saludable y yo y su mamá estamos muy orgullosos de ella», ha afirmado el artista. Sus palabras reflejan la satisfacción de unos padres que, pese a su separación, han mantenido como prioridad el bienestar de su hija.

El orgullo de David Bustamante

La relación entre David Bustamante y Daniella siempre ha estado marcada por las muestras de cariño del cantante. Desde que se convirtió en padre, el artista ha hablado en numerosas ocasiones de la importancia que tiene su hija en su vida. Una actitud que comparte con Paula Echevarría, quien también ha mostrado públicamente la estrecha relación que mantiene con la joven.

Ahora, con la mayoría de edad recién estrenada, Daniella comienza a tomar decisiones que marcarán su futuro. Su actividad en las redes sociales y su interés por la moda han despertado la curiosidad de quienes siguen los pasos de sus progenitores, dos rostros conocidos que llevan años acostumbrados a la atención mediática.

No obstante, Bustamante considera que el uso de las plataformas digitales forma parte de la realidad de las nuevas generaciones. «Hoy en día, para los chavales de su generación, las redes son algo intrínseco, es algo natural. A ellos les gusta y es normal», ha explicado ante Manu Sánchez.

El cantante no parece tener inconveniente en que su hija explore ese terreno, siempre que lo haga de una manera compatible con su desarrollo personal. De hecho, ha destacado que Daniella está avanzando en distintas facetas de su vida y que acaba de comenzar la universidad, una etapa que afronta mientras descubre cuáles son sus intereses y aspiraciones.

Tanto él como Paula Echevarría han defendido la importancia de que su hija pueda elegir su propio camino, sin renunciar a la formación académica. La joven ha compartido algunas impresiones sobre sus primeros días en la universidad, mostrando que esta nueva etapa también implica adaptarse a las exigencias de los estudios y aprender a organizar su tiempo.

La petición de David Bustamante

El hecho de ser hija de dos figuras conocidas ha situado a Daniella en una posición particular desde que era pequeña. Sus apellidos despiertan interés y cualquier aparición pública puede generar comentarios, una circunstancia que Bustamante conoce bien después de muchos años de carrera.

Precisamente por ello, el cantante ha querido dirigirse a los medios de comunicación para pedir que se respete la intimidad de su hija. «Es normal que, apellidándose Bustamante Echevarría, tenga mucho interés. Pero yo siempre le pido a la prensa que tenga respeto y que la dejen vivir y equivocarse porque es una niña», ha manifestado.

La petición tiene especial significado ahora que Daniella ha cumplido 18 años y empieza a desenvolverse con mayor autonomía. Para su padre, alcanzar la mayoría de edad no significa que deba estar preparada para soportar cualquier comentario o escrutinio sobre su vida privada.

Bustamante ha insistido en que su hija no tiene por qué cargar con las consecuencias de la popularidad de sus padres. «Es una niña que no debe nada a nadie, no tiene que pagar ninguna penitencia por ser hija de», ha señalado, en una reflexión con la que ha querido separar la trayectoria pública de los progenitores de las decisiones personales de Daniella.

La relación de Bustamante con su ex

La relación sentimental entre David Bustamante y Paula Echevarría fue durante años una de las más seguidas de la crónica social. Tras su separación, ambos han continuado sus vidas por separado, pero han mantenido a Daniella como una prioridad compartida.

Con el paso del tiempo, los dos han demostrado que pueden acompañar a su hija en los momentos importantes y mostrar una relación cordial cuando las circunstancias lo requieren. Su reciente entrada en la universidad supone uno de esos cambios que marcan el comienzo de una etapa diferente para toda la familia.

Bustamante ha querido dejar claro que se siente satisfecho con la manera en que Daniella está creciendo y afrontando sus responsabilidades. Su mensaje no pretende cuestionar el interés que despierta su familia. Lo que realmente busca es recordar que detrás de los apellidos conocidos hay una joven que está aprendiendo a desenvolverse en el mundo adulto.

En definitiva, «que la dejen vivir y equivocarse» es la petición con la que el cantante ha resumido su postura. Una defensa de la intimidad de su hija y de su derecho a experimentar, tomar decisiones y aprender de ellas sin que cada paso tenga que someterse al juicio de los demás.