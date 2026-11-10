Pedro (50 años), fontanero: «Hay trabajo de sobra, hasta el punto de que nosotros hemos tenido que anular hace dos años la luna de miel”

Pedro es un fontanero de 50 años que ha montado una empresa junto a su esposa y que ha concedido una entrevista en la que han contado todas las bondades de un sector donde se precisan profesionales. Ambos han dejado claro que en España hay trabajo de sobra y que incluso han tenido que sacrificar vacaciones y luna de miel para atender todos los servicios que les solicitan a través de compañías aseguradoras. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre estos fontaneros cuya empresa está en auge.

En España ya es sabido que faltan trabajadores que quieran realizar las profesiones de toda la vida, como pueden ser fontaneros, mecánicos o electricistas, y la historia de Pedro y Paloma es buena prueba de ello. Ambos han concedido una entrevista al podcast Sector Oficios, en el que han relatado su historia atendiendo a servicios de fontanería a través de compañías aseguradoras. Y además les funciona realmente bien.

Después de toda una vida dedicada a la albañilería u otros oficios, Pedro decidió irse en 2015 a Madrid para desempeñar una función en empresas de multiservicios que trabajaban para los seguros. Después de un par de malas experiencias, dio con la buena y, además de un buen trabajo bien remunerado, allí encontró a Paloma, la que hoy es su mujer. Después de ver que ya no podían crecer más dentro de la empresa, decidieron montar la suya y tocar a la puerta de las aseguradoras para ofrecer servicios de fontanería.

«Nosotros nos llevamos menos de la mitad de lo que cobraban ellos. Hemos llegado a hacer quince servicios en un día», cuenta Pedro, que es el fontanero dentro de una empresa en la que su mujer hace todo el trabajo de fontanería administrativa, que es un gran valor teniendo en cuenta que el trato diario es con las compañías aseguradoras.

La reflexión de un fontanero sobre el trabajo en España

«Los seguros nos dan trabajo todo el año», explica Paloma en una entrevista en la que Pedro deja claro que tienen mucho trabajo e incluso han tenido que decir «no» a momentos tan bonitos en la vida de una pareja como puede ser una luna de miel. «Hay trabajo de sobra, hasta el punto de que nosotros hemos tenido que anular hace dos años la luna de miel, porque no podíamos parar», cuenta este fontanero que han dejado claro que han estado «tres años sin vacaciones, porque es que era imposible, imposible».

Pedro también ha querido dar unos consejos a los jóvenes de hoy en día que no saben que pueden aspirar a un trabajo bien remunerado en las profesiones que de toda la vida demandan mucho empleo. El motivo es evidente: en los últimos años las universidades se han llenado de estudiantes que quieren cursar una carrera para tener un futuro mejor y se han dejado de lado trabajos como el de fontanero, electricista o mecánico. Y ahora se precisan de estos profesionales y además con un muy buen salario, que puede ser incluso superior al de un licenciado.

«Empieza sin miedo, que lo que necesitamos es que aprendáis, porque nosotros no vamos a estar toda la vida», afirmó Pedro durante su intervención, que también dejó claro que a sus 50 años «me encuentro cansado».