Carmen Borrego prepara una fiesta por todo lo alto: los invitados, el exclusivo restaurante y la ausencia de Alejandra Rubio

Carmen Borrego se prepara para celebrar uno de los días más especiales de su calendario. La hija pequeña de María Teresa Campos cumplirá años el próximo lunes, 9 de noviembre, y ha organizado una fiesta para festejarlo rodeada de familiares, amigos y compañeros de profesión. Una cita que promete reunir a numerosos rostros conocidos del panorama social y televisivo de nuestro país y que llega, además, en un momento especialmente significativo para el clan Campos, después de los numerosos desencuentros familiares que han ocupado titulares durante los últimos años. Aunque algunos de esos conflictos parecen haber encontrado una solución, otros continúan sin resolverse y mantienen abiertas varias incógnitas sobre la relación entre sus protagonistas.

Tal y como ha podido conocer COOL, la celebración tendrá lugar en ABYA, el exclusivo restaurante ubicado en el Palacio de Saldaña, en pleno barrio de Salamanca de Madrid. Se trata de uno de los establecimientos más singulares de la capital, instalado en un edificio histórico de arquitectura señorial que aporta un carácter muy especial a cualquier encuentro. El Palacio de Saldaña, situado en la calle Ortega y Gasset, destaca por sus salones de inspiración clásica, sus techos altos y una decoración que combina elementos históricos con una propuesta contemporánea. Un espacio que se ha convertido en un punto de encuentro para quienes buscan disfrutar de la gastronomía y el ambiente de uno de los enclaves más exclusivos de Madrid.

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ABYA propone una experiencia que va más allá de la tradicional comida o cena en un restaurante. Su concepto combina gastronomía internacional, coctelería y una cuidada puesta en escena, con diferentes ambientes pensados para disfrutar tanto de una velada tranquila como de una celebración más animada. Un escenario exclusivo para una fiesta que contará con una amplia representación del mundo de la televisión y la crónica social. Entre los invitados anunciados destacan Terelu Campos, José María Almoguera, María ‘la Jerezana’, Eduardo Navarrete, Cristina Tárrega, Belén Rodríguez, Leticia Requejo, Ion Aramendi, Omar Suárez, Kike Calleja, Miguel Ángel Nicolás y Patricia Pardo. Sin embargo, hay una ausencia que llama especialmente la atención en una celebración de estas características: la de Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos no figura entre los nombres de la convocatoria, un detalle que vuelve a poner el foco en la complicada relación que mantiene con su primo, José María Almoguera, y en los desencuentros que todavía permanecen abiertos dentro de la familia.

Alejandra Rubio, la gran incógnita de la celebración

Los desencuentros dentro del clan Campos han sido recurrentes durante los últimos años y no se han limitado únicamente a la relación entre José María Almoguera y Alejandra Rubio. Las diferencias también han salpicado a la propia Carmen Borrego, que ha protagonizado sonados enfrentamientos con su sobrina y ha tenido que lidiar con etapas de distanciamiento tanto con su hijo como con otros miembros de la familia. Las declaraciones en televisión, las indirectas y las diferencias aireadas públicamente han ido evidenciando una fractura familiar que, pese a algunos acercamientos, todavía mantiene varios frentes abiertos. Una situación que ha adquirido una nueva dimensión desde que Alejandra ha formado su propia familia junto a Carlo Costanzia.

La pareja tiene dos hijos en común, Carlo, que está a punto de cumplir dos años, y Tessa, nacida el pasado 29 de agosto. Sin embargo, José María todavía no ha conocido personalmente a los pequeños, una circunstancia que ha vuelto a poner de manifiesto la distancia entre los primos. Preguntado recientemente por Alexia Rivas en La tarde se mueve sobre si había visto a sus sobrinos, el hijo de Carmen Borrego recurrió inicialmente al humor: «Yo no conozco a nadie ya, ni a mí mismo me conozco». Ante la insistencia de la periodista, terminó reconociendo que había visto al mayor, aunque no personalmente: «Lo conozco más que en fotos». Las presentaciones con Tessa también siguen pendientes.