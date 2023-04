Belén Esteban estalla ante el insulto del marido de Carmen Borrego

Estos días ha vuelto a salir a la luz el debate sobre el conflicto entre Belén Rodríguez, las Campos y Kiko Hernández. Sálvame ha captado un mensaje de José Carlos, el marido de Carmen Borrego, en el que se oye claramente decir: “Dile a tal que es una HDP”. Belén Esteban se ha dado por aludida y no ha podido evitar responder. “Me ha dolido mucho porque le tenía cariño”, ha dicho visiblemente sorprendida.

Antes de que averiguaran que el mensaje era para la madrileña, la pequeña de las Campos se negaba a hablar sobre el tema: “Es un mensaje privado y no voy a hablar de él bajo ningún concepto”. Sin embargo, la madrileña ha confirmado que el mensaje era para ella poco después y ha estallado en directo. “Me duele, a mí Miguel en la vida me diría que le dijera eso a algún compañero, me parece…”, ha señalado muy enfadada.

Adela Gonzalez saca un poco mas de quicio a Carmen Borrego hablando sobre el mensaje que le mando Jose Carlos a Carmen Borrego la semana pasada diciendole “dile a Belen Esteban que es una HDP” #yoveosálvame pic.twitter.com/t5ixrtMPPR — 🥀 (@sugarcriminal) April 4, 2023

“Dejadle tranquilo”, ha vuelto a pedir Carmen Borrego mientras continuaba insistiendo en que era un mensaje privado y la vida de su marido también lo era. “Me da lo mismo, está en el pantalón, ha afirmado Belén Esteban refiriéndose a que si estaba en pantalla ya era público. “A mí tu marido no me llama eso”, le ha dejado bien claro a su compañera.

La colaboradora se ha sentido también traicionada por Carmen porque cree que siempre ha estado apoyándola y dándole consejos y jamás ha hecho nada malo para ser insultada así. “Conmigo no lo pagues”, ha pedido la aludida intentando evadirse del problema. Entonces Belén le ha pedido directamente el teléfono de su marido. “¿Tú ves bonito llamar a una compañera hija de?”, ha vuelto a insistir.

Desde Sálvame han intentado volver de nuevo al debate de Belén Rodríguez y mientras tanto Borrego seguía insistiendo en que se dejara de lado el tema de su marido. No ha tenido mucha suerte ya que el equipo del programa ha desvelado que había más mensajes de ese estilo. La pequeña de las Campos seguía negándose a hacer ningún comentario sobre el tema y finalmente se ha derrumbado: “Ni mi marido piensa eso de Belén ni es un mal tío, vamos a dejar el tema. Me parece muy feo lo que se le está haciendo”.