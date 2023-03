Belén Esteban desvela la cantidad que cobró por su entrevista en ‘La Resistencia’

Aunque ya ha pasado más de un año de la última visita de Belén Esteban a La Resistencia, su paso por allí sigue dando mucho que hablar. El último detalle de aquellas entrevistas que ya son parte de la historia de la televisión ha sido saber qué cantidad de dinero cobró la colaboradora de Sálvame por acudir.

Los más seguidores del espacio de Movistar recordarán que la espectacular entrada de la de San Blas montada en una silla de ruedas en el teatro. En aquel momento todavía no había sufrido el accidente en el que se rompió la tibia y el peroné.

👑 𝐋𝐚 𝐫𝐞𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐭𝐚𝐭𝐚𝐬 pic.twitter.com/jMzzbVNFZm — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) December 2, 2021

Cargada de sus patatas y sus gazpachos, Esteban sorprendió a David y a todos los espectadores, que no esperaban que apareciese allí. No dudó en contestar a las preguntas clásicas del programa, que ese día tuvieron más morbo de habitual por tratarse de una de las personas más famosas de España.

Sobre el dinero que tenía en el banco dejó solo dio una horquilla «entre 40.000 y 100.000 euros. No doy el dato exacto, pero es que he invertido mucho en los camiones, la gasolina, la gente trabajando…».

Sobre su vida sexual no dio demasiados detalles, pero sí que dejó una frase que levantó a todo el público de La Resistencia. «No voy a decir las veces que lo hago a la semana o al mes, pero diré que entre dos o tres veces a la semana está muy bien», aseguró.

En mitad del encendido debate sobre la reciente maternidad de Ana Obregón, la colaboradora recordó su visita al espacio de David Broncano en diciembre de 2021. Fue Jorge Javier Vázquez el que volvió a hablar de aquellas dos entrevistas, que se produjeron a finales de 2021 y a principios de 2022.

El presentador dejó caer que su compañera de programa se habría llevado una gran buena cantidad por aquel paso, pero ella se encargó de hablar claro. «Broncano no me pagó nada. Allí no me dieron nada», confesó ante todos sus compañeros, que esperaban que se tratase de una de sus habituales exclusivas.

Hay que aclarar que La Resistencia no paga a sus invitados, siendo su gran arma para atraer a los invitados el darles minutos de televisión para promocionar sus proyectos profesionales, algo que hizo Belén Esteban con sus cremas de verduras y patatas. Esta fórmula de entrevistas de promocionar la utilizan también programas como El Hormiguero.