Benjamin Franklin resumió la madurez en tres etapas en 1741: «A los 20 años, gobierna la voluntad; a los 30, la inteligencia; y a los 40, el juicio»

A medida que vamos cumpliendo años, cambian muchas cosas, aunque no siempre nos demos cuenta mientras ocurre. Las decisiones que tomamos a los 20 difícilmente son las mismas que tomaríamos veinte años después, entre medias vivimos distintas experiencias, cometemos errores, tenemos responsabilidades y nos pasan situaciones que obligan a mirar la vida de otra manera. De este modo, lo que en un momento parecía urgente puede dejar de serlo y aquello a lo que apenas prestábamos atención termina adquiriendo bastante más importancia.

Benjamin Franklin ya reflexionó sobre este proceso hace casi tres siglos. El político, científico, inventor y escritor incluyó en 1741, en su famoso Poor Richard’s Almanack, una frase que dividía la madurez en tres momentos muy concretos: «A los 20 años, gobierna la voluntad; a los 30, la inteligencia; y a los 40, el juicio». Una observación breve, como muchas de las que publicaba en aquel almanaque, pero que plantea una cuestión que seguimos haciéndonos hoy: ¿realmente cambia nuestra forma de decidir a medida que envejecemos?

Benjamin Franklin resumió la madurez en tres etapas en 1741

Franklin comenzó a publicar Poor Richard’s Almanack en 1732 bajo el pseudónimo de Richard Saunders y continuó haciéndolo durante 25 años. No era únicamente un calendario. Incluía previsiones meteorológicas, pequeños consejos, proverbios, poemas y frases sobre asuntos tan cotidianos como el dinero, el trabajo, el comportamiento o las relaciones humanas. Llegó a vender cerca de 10.000 ejemplares al año, una cifra considerable para aquella época.

Y en la edición de 1741 apareció su conocida reflexión sobre la edad. A los 20 situaba la voluntad, una etapa en la que predominan las ganas de hacer cosas, probar, cambiar y perseguir aquello que deseamos. A los 30 colocaba el ingenio o la inteligencia, cuando las decisiones empiezan a tener más en cuenta las consecuencias y los recursos disponibles. Finalmente, a los 40 llegaba el juicio.

Franklin tenía entonces 35 años, por lo que todavía no había alcanzado siquiera la última de las edades que mencionaba. Su frase tampoco pretendía establecer una frontera científica exacta entre unas etapas y otras, sino que era un aforismo, o una manera de resumir en pocas palabras cómo la experiencia modifica nuestra forma de enfrentarnos a la vida.

Qué cambia realmente entre los 20, los 30 y los 40 años

Resulta fácil reconocerse en algunas partes de esa reflexión, aunque actualmente sabemos que la madurez no aparece de repente al cumplir una determinada edad. Una persona de 25 años puede tomar decisiones mucho más prudentes que otra de 45 y tampoco todos vivimos las mismas experiencias en el mismo momento. La investigación actual sobre el desarrollo adulto evita precisamente establecer límites demasiado rígidos. Una revisión publicada en 2024 explica que las edades utilizadas para separar las diferentes etapas son aproximadas y que los papeles sociales y las circunstancias de cada persona pueden resultar incluso más importantes que los años que tenemos. Entre los 30 y los 45, por ejemplo, suelen concentrarse muchas decisiones relacionadas con el trabajo, la pareja, los hijos y otras responsabilidades.

A partir de los 40 se acumula además algo difícil de medir únicamente mediante pruebas de inteligencia: experiencia. Ya hemos tenido tiempo de equivocarnos varias veces, comprobar qué decisiones funcionaron y cuáles no, conocer mejor nuestras propias reacciones y reconocer situaciones que antes eran completamente nuevas.

La experiencia también influye cuando tenemos que decidir

Esto no significa que nuestra capacidad mental vaya mejorando a medida que cumplimos años. Algunas funciones cognitivas cambian con la edad y no todas lo hacen en la misma dirección. La velocidad con la que procesamos determinada información puede disminuir con el paso de los años, mientras que la experiencia y los conocimientos adquiridos pueden compensar esas diferencias en muchas situaciones cotidianas. Y aquí la frase de Franklin resulta especialmente interesante. El «juicio» al que se refería no tiene por qué entenderse como una inteligencia superior. Puede estar más relacionado con saber utilizar lo aprendido antes de tomar una decisión.

Y es que quienes han atravesado varias situaciones parecidas dispone de referencias que una persona más joven todavía no tiene. Sabe que algunas consecuencias tardan en aparecer, que determinadas decisiones tomadas con prisas salen caras o que no siempre la primera opción que parece buena termina siéndolo. Pero por otro lado, aunque la experiencia puede ayudarnos a resolver determinados problemas con mayor eficacia, otros tipos de tareas dependen más de capacidades cognitivas que pueden variar con la edad.

Una idea de 1741 que ya reprodujo un español un siglo antes

Hay otro detalle curioso detrás de esta reflexión que se atribuye a Franklin ya que una formulación muy parecida aparece vinculada al escritor español Baltasar Gracián, y que en su obra Oráculo manual y arte de prudencia escribió sobre la voluntad a los veinte, el ingenio a los treinta y el juicio a los cuarenta. Y lo curioso es que la obra de Gracián se publicó en 1647, casi un siglo antes del almanaque de Benjamin Franklin.