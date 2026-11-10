El Supremo incluyó en la condena del ‘caso Koldo’ la comisión prevista por Aldama para Cristian Corvillo según sus notas: «100.000 euros»

La sentencia del Tribunal Supremo que condena a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama recoge, como prueba clave, la hoja de cálculo «Mascarillas» en la que el comisionista anotó sus previsiones de gastos. En ella figura una partida de 100.000 euros a nombre de «Cristian», que la UCO identifica, según la resolución, como una alusión a los hermanos Corvillo y a su empresa.

El documento ha cobrado nueva relevancia tras la detención del ex chófer de Pedro Sánchez. La UCO detuvo el pasado jueves en Córdoba a Cristian Corvillo, empresario y militante socialista que fue conductor de Sánchez en su periplo por Andalucía en las primarias del PSOE de 2017, en una nueva pieza separada y secreta del caso Koldo abierta por el juez Ismael Moreno tras un informe policial por ahora secreto.

La sentencia de junio de la Sala Segunda del Supremo, con ponencia del magistrado Andrés Martínez Arrieta, reproduce íntegramente el contenido de la hoja de cálculo.

El Excel de Aldama

El archivo, titulado 20200326_mascarillas.xlsx, se halló en el ordenador de Aldama. Según sus metadatos, los documentos de autoría opacos a simple vista, lo creó el propio comisionista el 26 de marzo de 2020, en plena adjudicación de los contratos de mascarillas.

La última modificación data del 18 de mayo de 2020, «seis días después del último contrato de suministro de mascarillas a entidades públicas», según el tribunal.

Entre los apuntes figuran «EL GRAN» –que sería Ábalos–, con 2.000.000 de euros; «GOBLINS» –por Koldo García–, con 500.000 y la anotación «CASA» –el chalet de La Alcaidesa–; e «ÍÑIGO» –Rotaeche, empleado de Juan Carlos Cueto, con 600.000. En una línea aparece «CRISTIAN» junto a la cifra de 100.000.

El Supremo se remite a la UCO. Identifica «CRISTIAN» y «BERNARDO», y precisa que el primero aparece «como alusión a Corvillo (los hermanos Cristian Abel y Rubén Corvillo Aguilar y la empresa Corvillo Energy SL)».

El tribunal ha concedido credibilidad al documento, entre otras razones, porque «no ha sido entregada, sino encontrada tras la intervención del ordenador». No pudo ser fabricado a posteriori.

Los Corvillo no han sido juzgados en esta causa, y la resolución no les atribuye delito alguno. No obstante, ahora sí están imputados en la pieza secreta de la Audiencia Nacional.

Incluso respecto a Ábalos y Koldo García, el Supremo ha advertido que «de la entrega de esas cantidades no existe corroboración alguna». Lo que sí ha dado por acreditado es su solicitud, como prueba del concierto entre los tres acusados.

La causa arrancó con los contratos de mascarillas adjudicados en 2020 a Soluciones de Gestión. Puertos del Estado le adjudicó el 21 de marzo de 2020 un suministro por 20 millones de euros, y Adif, otro por 12,5 millones.

Según los hechos probados, Aldama canalizó sus comisiones a través de Deluxe Fortune y MTM 180 Capital, «por un importe total por todas ellas, de 6.676.046,09 euros». La Fiscalía fijó en 3.713.981 euros el beneficio obtenido sólo por los contratos de Puertos y Adif.

El Supremo ha condenado a Ábalos por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, con un máximo de cumplimiento efectivo de «15 años y 18 meses de prisión». A Koldo García le ha impuesto un máximo de 15 años. Aldama ha visto suspendidas sus penas por su colaboración con la justicia, que el tribunal ha considerado una atenuante muy cualificada.

La conexión con los Corvillo no es nueva. En noviembre de 2023, la UCO ya identificó «la conexión indirecta» entre Koldo y Aldama «a través de los hermanos Corvillo Aguilar».

En un informe del arranque del caso rescatado por OKDIARIO se dice literalmente: «Corvillo Energy SL habría adquirido participaciones de MTM 180 CAPITAL SL, sociedad que Aldama empleó para contratos con Soluciones de Gestión.

En septiembre, ambos hermanos declararon como testigos en el caso hidrocarburos, donde reconocieron que trataron de impulsar negocios con Aldama, aunque sostuvieron que ninguno llegó a materializarse.

Durante años, aquella hoja de cálculo fue un secreto guardado en el ordenador de Aldama. Hoy figura negro sobre blanco en una sentencia del Supremo, y una de sus líneas, la más modesta en cifras, apunta a lo que parecía un militante más del PSOE de Córdoba. Será la nueva pieza secreta judicial la que determine si esos 100.000 euros fueron sólo una previsión o algo más.