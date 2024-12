Ábalos trata de desmontar en el Supremo la versión de Aldama sobre el ‘Delcygate’

El ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha presentado en las últimas horas un extenso documento de 85 páginas en el que habla de al menos «25 contradicciones» en la declaración que el empresario Víctor de Aldama realizó ante la Audiencia Nacional este lunes. El documento trata de desmontar punto por punto el testimonio de Aldama, por ejemplo, sobre su supuesto papel en las relaciones diplomáticas entre España y Venezuela, así como su participación en el viaje oficial a México de 2019. No obstante, no entra en el tema de las presuntas comisiones y los inmuebles que la trama le consiguió.

Una de las principales contradicciones se centra en el Delcygate. El ex comisario del Aeropuerto de Barajas, Jesús Gómez Martín, desmintió categóricamente en su comparecencia ante el Senado la versión ofrecida por Aldama, quien aseguró haber estado presente durante el encuentro con la vicepresidenta venezolana. «Yo al señor Aldama no lo vi», declaró el ex comisario, añadiendo que solo Ábalos subió al avión durante aproximadamente 30 minutos.

Particularmente llamativa resulta la afirmación de Aldama sobre la cena programada entre la vicepresidenta Delcy Rodríguez y varios ministros españoles, que según el documento nunca existió al tratarse de una agenda estrictamente privada. También contradictoria es su declaración sobre una reunión prevista con el entonces ministro Salvador Illa para hablar de vacunas contra la COVID-19 en enero de 2020, cuando la pandemia aún no había llegado a España y las primeras vacunas no estuvieron disponibles hasta diciembre de ese año.

Respecto al viaje oficial a México en 2019, Aldama se atribuyó su organización y coordinación, algo que Ábalos refuta con documentación oficial. Según el ex ministro, Aldama nunca formó parte de la delegación oficial del Ministerio de Transportes y su única vinculación fue como acompañante de los representantes del Estado mexicano de Oaxaca, en su papel de «agregado comercial» y no como «cónsul honorario» como erróneamente señala la UCO.

El documento también apunta a posibles inconsistencias temporales significativas, como la afirmación de Aldama sobre una reunión relacionada con la extradición de Hugo el Pollo Carvajal en 2020, cuando este no fue detenido hasta septiembre de 2021. Además, Ábalos niega rotundamente haber firmado una carta acreditando a Aldama como «enlace» con Venezuela, así como la existencia de una supuesta carta de invitación del PSOE a la vicepresidenta venezolana.

En relación con Guaidó, Ábalos habla de la contradicción «número 17». «El reconocimiento a Juan Guaidó se hizo como presidente encargado

y no interino [como dice la carta]», indica el ex colaborador de Pedro Sánchez. «Aldama portaba una carta fechada el 26 de julio de 2019 firmada por mí, cuando el gobierno español ya lo había reconocido el 4 de febrero de 2019», agrega.

Carpeta ministerial

Sobre el material oficial (carpetas oficiales, papel timbrado y sellos del ministerio) que Aldama presentó como prueba, Ábalos aclara que el portafolios con el escudo de España que exhibió es material común utilizado en actos protocolarios, y cuestiona cómo obtuvo ese material propiedad de la Administración del Estado. También desmiente la existencia de un papel especial «trocleado» de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para documentos oficiales, como alegó De Aldama.

El ex ministro señala que todos los viajes oficiales que encabezó fueron preparados, coordinados y ejecutados con la asistencia de su equipo de asesores y las unidades ministeriales competentes, siempre siguiendo las normas diplomáticas de Protocolo de cada país. En el caso específico de México, contaron con las directrices del Ministerio de Asuntos Exteriores y del embajador de España, Juan López Dóriga, quien acompañó a la delegación en gran parte de los actos.

Motes

Por último, el documento aborda las contradicciones en torno a la hoja de gastos incautada a De Aldama, donde aparecen referencias a «Goblins» y «El Gran». Mientras De Aldama identificó a «Goblins» como Koldo García, la UCO señala que García era «El Gran», basándose en otras referencias donde se le menciona como «Grandu» o «Grandullón».